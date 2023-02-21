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Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi 2022’de düştü

Salı, 21 Şubat 2023 10:45:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest 2022 yılına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın tamamında Metinvest’in toplam pik demir üretimi, Mariupol tesislerinde azalan üretim nedeniyle yıllık %71,7 düşüşle 2,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Azovstal tesisinde üretim 3,2 milyon mt düştü.

2022 yılında Metinvest’in ham çelik üretimi yıllık %69,3 düşüşle 2,92 milyon mt oldu.

Geçtiğimiz yıl Metinvest’in yarı mamul üretimi azalan pik demir üretimi nedeniyle yıllık %70 düşüşle 1,2 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, grubun nihai mamul üretimi yıllık %61,6 düşüşle 2,77 milyon mt oldu. Özellikle, yassı mamul üretimi yıllık 4,2 milyon mt düşüşle 1,73 milyon mt seviyesinde yer alırken, uzun mamul üretimi yıllık 71.000 mt artışla 1,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Madencilik sektöründeyse, Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %65,8 düşerek 10,71 milyon mt oldu. Bununla birlikte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %54,9 düşüşle 7,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, pelet üretimi ise yıllık %45,1 düşerek 3,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi çoğunlukla vasıflı işçi eksikliği ve United Coal’in madenlerindeki jeolojik koşulların kötüleşmesi nedeniyle yıllık %10,5 düşerek 4,96 milyon mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Pik Demir Koklaşabilir Taş Kömürü Ham Çelik Hammaddeler Yarı Mamul Ukrayna BDT Çelik Üretimi Madencilik Üretim Metinvest 

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