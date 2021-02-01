Metinvest’in pik demir üretimi 2020’de %7 arttı

Pazartesi, 01 Şubat 2021 11:06:31 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, 2020 yılına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2020 yılında, Metinvest’in toplam pik demir üretimi, Mariupol tesislerinde artan üretim nedeniyle %7 artışla 8,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Azovstal tesisinde üretim 2019 yılı Haziran ayında 3 No’lu yüksek fırının devreye alınması ve 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 2 No’lu yüksek fırında gerçekleştirilen bakım çalışmaları nedeniyle 328.000 mt arttı. Ayrıca, Ilyich Steel’in pik demir üretimi, 5 No’lu yüksek fırının planlı bakım çalışmalarından dolayı 2019 yılında askıya alındığı için yıllık 219.000 arttı.

Geçtiğimiz yıl Metinvest’in ham çelik üretimi, yeni ekipmanın devreye alınmasının ardından pik demirin çelik üretimine yeniden tahsis edilmesiyle Ilyich Steel’de 512.000 mt artan üretime bağlı olarak yıllık %9 artışla 8,29 milyon mt oldu. Azovstal’deki ham çelik üretimi 178.000 mt arttı.

2020 yılında, Metinvest’in yarı mamul üretimi, talebe bağlı olarak Mariupol tesislerinde artan slab üretim nedeniyle yıllık %5 artışla 3,31 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, grubun nihai mamul üretimi yıllık %4 artışla 5,83 milyon mt oldu. Özellikle, yassı ürün üretimi yıllık 132.000 mt artışla 4,81 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bunun başlıca sebebi, sıcak şerit tesisi Mill 1700’in yeniden inşa edilmesinin ardından artan sıcak sac ve istikrarlı talepten dolayı artan soğuk sac üretimiyle telafi edilen sıcak haddelenmiş levha üretimi oldu.

Madencilik sektöründeyse, Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi, yıllık %5 artarak 30,50 milyon mt oldu. Bununla birlikte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %8 artışla 19,07 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde özellikle ticari konsantre üretimi, Northern GOK tesisindeki sipariş değişiklikleri ve artan üretim nedeniyle %32 artışla 14,15 milyon mt olurken, pelet üretimi ise %29 düşerek 4,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi yıllık %3 düşerek 2,88 milyon mt oldu.