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Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi birinci çeyrekte düştü

Salı, 21 Mayıs 2024 16:02:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın birinci çeyreğine yönelik operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi çeyreklik bazda %5 ve yıllık %4 düşüşle 469.000 mt ve pik demir üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %5 ve yıllık %10 düşüşle 403.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ham çelik ve pik demir üretimi, çoğunlukla 9 No’lu yüksek fırının yenileme çalışmaları kapsamında bu yılın Mart ayında kapatılması sebebiyle hem çeyreklik hem de yıllık bazda düşüş kaydetti.

Söz konusu çeyrekte Metinvest’in ticari yarı mamul üretimi, çoğunlukla  9 No’lu yüksek fırının kapatılması sebebiyle çeyreklik bazda %9 ve yıllık %41 düşüşle 175.000 mt’a gerilerken nihai mamul üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %4 ve yıllık %8 artışla 584.000 mt seviyesinde yer aldı. Özellikle yassı mamul üretimi, İtalya ve İngiltere’deki haddecilerin yaptığı yüksek tonajlı alımların desteğiyle çeyreklik bazda %12 artışla ve yıllık %1 düşüşle 282.000 mt ve uzun mamul üretimi de çeyreklik bazda %3 düşüşle ve yıllık %17 artışla 302.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi dördüncü çeyreğe kıyasla %36 ve yıllık %110,7 artışla 4,86 milyon mt’a çıkarken pelet üretimi çeyreklik bazda %23 ve yıllık %31 artarak 1,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %4 ve yıllık %26 düşüşle 1,09 milyon mt ve toplam kok üretimi de çeyreklik bazda %3 ve yıllık %11 düşüşle 283.000 seviyelerine indi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Metalürjik Kok Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest 

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