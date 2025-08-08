 |  Giriş 
Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2025’in ilk yarısında azaldı

Cuma, 08 Ağustos 2025 15:08:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %13 düşerek 908.000 mt ve pik demir üretimi yıllık %11 azalarak 789.000 mt seviyelerinde yer aldı.

İlk yarıda Metinvest’in yarı mamul üretimi, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %20 düşüşle 301.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi yıllık %3 artarak 1,23 milyon mt mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi yıllık %1 artışla 550.000 mt ve uzun mamul üretimi yıllık %5 artışla 675.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %13 düşüşle 7,73 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla %3 yükselerek 3,29 milyon mt seviyesine çıktı. Ayrıca toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %53 düşüşle 984.000 mt ve toplam kok üretimi de yıllık %5 düşüşle 535.000 mt seviyelerine indi.


