Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2025’in ilk yarısında azaldı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %13 düşerek 908.000 mt ve pik demir üretimi yıllık %11 azalarak 789.000 mt seviyelerinde yer aldı.

İlk yarıda Metinvest’in yarı mamul üretimi, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %20 düşüşle 301.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi yıllık %3 artarak 1,23 milyon mt mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi yıllık %1 artışla 550.000 mt ve uzun mamul üretimi yıllık %5 artışla 675.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %13 düşüşle 7,73 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla %3 yükselerek 3,29 milyon mt seviyesine çıktı. Ayrıca toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %53 düşüşle 984.000 mt ve toplam kok üretimi de yıllık %5 düşüşle 535.000 mt seviyelerine indi.