Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %1 azaldı

Cuma, 21 Kasım 2025 14:51:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %7,5 artış ve yıllık %1 düşüş göstererek 6,85 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %5,2 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,4 düşüşle 4,85 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %4,1 düşüşle 67,33 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 düşerek 48,80 milyon mt seviyesine geriledi. 

Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      Ekim 2025 (mt) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
Sıcak haddelenmiş profil        351.600 8,7 -4,5
Çubuk      614.400 7,3 0,5
Filmaşin      116.800 11,3 11,6
Kalın levha      661.000 3,1 -3,7
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.834.200 2,7 -2,5
Soğuk haddelenmiş geniş şerit      1.120.100 -1,3 -6,9
Galvanizli sac      660.500 -3,1 -6,9
Kaynaklı boru      243.600 -1,8 -4,8

