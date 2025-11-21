Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %1 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %7,5 artış ve yıllık %1 düşüş göstererek 6,85 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %5,2 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,4 düşüşle 4,85 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %4,1 düşüşle 67,33 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 düşerek 48,80 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Ekim 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|351.600
|8,7
|-4,5
|Çubuk
|614.400
|7,3
|0,5
|Filmaşin
|116.800
|11,3
|11,6
|Kalın levha
|661.000
|3,1
|-3,7
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.834.200
|2,7
|-2,5
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.120.100
|-1,3
|-6,9
|Galvanizli sac
|660.500
|-3,1
|-6,9
|Kaynaklı boru
|243.600
|-1,8
|-4,8