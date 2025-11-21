Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %1 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %7,5 artış ve yıllık %1 düşüş göstererek 6,85 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %5,2 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,4 düşüşle 4,85 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %4,1 düşüşle 67,33 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 düşerek 48,80 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: