Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10,7 azaldı

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %0,6 düşüşle 2,97 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın ilk dokuz ayında ise ham çelik üretimi yıllık %10,7 düşerek 25,38 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %6,7 artışla 1,95 milyon mt ve yılın Ocak-Eylül döneminde ise yıllık %12,5 düşüşle 16,07 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1 yükselerek 2,60 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Eylül döneminde yıllık %6,7 düşüşle 22,54 milyon mt seviyesine geriledi.