Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10 artış kaydetti

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Ekim ayına ve Ocak-Ekim dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %14,4, %14,1 ve %18,9 artışla 302.500 mt, 275.400 mt ve 204.900 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Ekim döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %14,9 artışla 2,94 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %10 ve yıllık %14,5 artarak 2,66 milyon mt ve 2,29 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.