Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,7 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %3,9 ve yıllık %3,7 düşüş göstererek 6,37 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Ağustos ayına kıyasla %7,7 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %3,9 düşüşle 4,61 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretimi yıllık %4,5 düşüşle 60,47 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 düşerek 43,95 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Eylül 2025 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|323.500
|-1,5
|-8,9
|Çubuk
|561.900
|13,3
|-7,9
|Filmaşin
|104.800
|-0,4
|-10,4
|Kalın levha
|641.200
|0,7
|-3,7
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.693.700
|-10,3
|-5,6
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.048.100
|-12,4
|-12,3
|Galvanizli sac
|681.500
|5,8
|-3,9
|Kaynaklı boru
|251.700
|25,5
|8,1