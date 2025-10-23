 |  Giriş 
Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,7 geriledi

Perşembe, 23 Ekim 2025 12:21:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %3,9 ve yıllık %3,7 düşüş göstererek 6,37 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ağustos ayına kıyasla %7,7 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %3,9 düşüşle 4,61 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretimi yıllık %4,5 düşüşle 60,47 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 düşerek 43,95 milyon mt seviyesine geriledi. 

Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün       Eylül 2025 (mt) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
Sıcak haddelenmiş profil        323.500 -1,5 -8,9
Çubuk       561.900 13,3 -7,9
Filmaşin       104.800 -0,4 -10,4
Kalın levha       641.200 0,7 -3,7
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.693.700 -10,3 -5,6
Soğuk haddelenmiş geniş şerit       1.048.100 -12,4 -12,3
Galvanizli sac       681.500 5,8 -3,9
Kaynaklı boru       251.700 25,5 8,1

Etiketler: Ham Çelik Profil Galvanizli Pik Demir Levha Boru Filmaşin Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

