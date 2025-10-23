Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,7 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayında aylık %3,9 ve yıllık %3,7 düşüş göstererek 6,37 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ağustos ayına kıyasla %7,7 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %3,9 düşüşle 4,61 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretimi yıllık %4,5 düşüşle 60,47 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 düşerek 43,95 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Eylül ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: