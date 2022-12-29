Metinvest’e ait Kamet Steel bazik oksijen fırınını yeniden devreye aldı

Perşembe, 29 Aralık 2022 11:50:17 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın başlıca çelik üreticilerinden Metinvest’in bağlı kuruluşu Kamet Steel, bazik oksijen fırınını yeniden devreye aldığını duyurdu. Şirket, füze saldırılarının ardından meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle tesisinde üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Duruş sürecinde sürekli döküm makinelerinin yeniden devreye alınmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü, vinçlerin onarıldığı ve iki yüksek fırına ait mekanik, elektrik ve güç ekipmanlarının denetlendiği ifade edildi.

Metinvest, Kamet Steel’in 2 No’lu yüksek fırınını ve 3 No’lu sürekli döküm makinesini yeniden devreye aldığını belirtti. Şirket elektrik tedarikinin sekteye uğramaması ve diğer ilgili ekipmanların yeniden devreye alınması halinde faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.