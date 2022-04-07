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Metinvest Zaporizhstal’da faaliyetlerine tekrar başladı, iki yüksek fırın devreye girdi

Perşembe, 07 Nisan 2022 14:17:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Metinvest Group Zaporizhstal tesisinde dört yüksek fırınının ikisiyle (No 3 ve No 4) faaliyetlerine yeniden başlamaya karar verdi. Bu karar tesisin sıcaklık koruma moduna geçmesinden bir ay sonra geldi.

Zaporizhstal Genel Müdürü Oleksandr Mironenko yaptığı açıklamada, “Kademeli olarak üretime başlıyoruz ve tam kapasite faaliyet gösterebilmek için gereken ne varsa yapıyoruz. Zaporizhia’da üretim süreci kok tesisi, Zaporizhvogneupor tesisi ve Zaporizhia döküm ve makine tesislerinde kısmen yeniden başladı. Zaporizhstal da yeniden hayata dönüyor,” dedi.


Faaliyete geçen üretim ekipmanları arasında, kapasitelerinin altında üretim gerçekleştirmek üzere, altı sinterleme makinesinin üçü ve dört yüksek fırının ikisi bulunuyor.

Şirket yaptığı açıklamada, “Yüksek fırınların sıcak metal üretimiyle, kademeli bir şekilde üretim zincirindeki sonraki aşamaları da devreye sokacağız. Bunlar çelik üretim fırını, 1150 slab fırını ve sıcak ve soğuk haddeleme tesislerinin haddehaneleri,” şeklinde  bilgi verdi.

Ukrayna Demiryolları Müdürü Oleksander Kamyshin, “Zaporizhstal’a yeni lojistik koridorlar inşa etmesi için yardım ediyoruz. Hem hammadde hem nihai mamul ürünler için,” dedi.

Metinvest 2 Mart tarihinde, ülkede savaşın kötüye gitmesinden dolayı Zaporizhstal’ın bazı ekipmanlarını sıcaklık koruma moduna çevirmişti. 2021 yılında Zaporizhstal 4,5 milyon mt pik demir, 3,8 milyon mt ham çelik ve 3,2 milyon mt nihai mamul üretmişti.


Etiketler: Ukrayna BDT çelik üretimi 

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