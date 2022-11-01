Metinvest savaş öncesi kapasitesinin %30-50’siyle faaliyet gösteriyor

Salı, 01 Kasım 2022 17:05:01 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest’in CEO’su Yuriy Ryzhenkov, şirketin savaş öncesi kapasitesinin %30-50’siyle faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Şu anda Ukrayna’dan kömür, demir cevheri ve çelik ihracatı gerçekleştirmek için kullanılan Karadeniz limanlarına erişilemiyor. Şirket ürünlerini kara yolu ile teslim etmek zorunda kalıyor, ancak kara yolu kapasiteleri büyük tonajlı teslimatlar için yetersiz ve maliyetleri yüksek. Bu nedenle Metinvest ürünlerini müşterilerine demir yolu ile nakletmek için alternatif yollar ararken demir yolu taşımacılığının maliyeti de yüksek seyrediyor.

Şirketin bağlı kuruluşları Illich Steel ve Azovstal, Rusya’nın işgalinden ağır hasar aldı ve şu anda faaliyet göstermiyor. Bu nedenle üretimin savaş öncesi seviyeye dönmesi birkaç ay alacak.