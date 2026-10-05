Metinvest Piombino'daki yeşil çelik tesisi projesinden çekilmeyi değerlendiriyor

Bloomberg'in geçen haftanın sonlarında yayımladığı habere göre Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, Piombino'da kurulacak yeni yeşil çelik tesisi projesindeki rolüne ilişkin çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bu seçenekler arasında İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile kurduğu ortak girişim Metinvest Adria'dan çekilme olasılığı da bulunurken, kararın Ekim ayı sonuna kadar alınabileceği belirtiliyor.

Metinvest yaklaşık 3 milyar € tutarında toplam yatırım öngörülen projeyi geliştirmekten sorumlu ortak girişimde %75 paya sahip bulunuyor. Bu nedenle şirketin çekilmesi Piombino yeşil çelik tesisi projesinin ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe yol açacak olsa da henüz nihai bir karar alınmadı.

Metinvest Adria CEO'su Luca Villa, yeni bir ortak bulma ihtiyacının Ağustos ayında zaten gündeme geldiğini ancak aradan geçen sürede Ukrayna'daki durumun daha da kötüleştiğini belirtti. Devam eden Rus saldırılarının Metinvest'in tesislerini de vurması grubu üretimini önemli ölçüde azaltmak zorunda bıraktı.

14 uluslararası grup projeyle ilgileniyor

Villa'ya göre Japon, Hint ve Avrupalı sanayi veya kısmen sanayi faaliyetlerinde bulunan grupların yanı sıra ABD'li bir şirketin de aralarında yer aldığı 14 büyük uluslararası şirket, Piombino çelik tesisi projesini inceliyor. Bazı potansiyel yatırımcıların Metinvest'in tüm payını satın alarak şirketin yerini almakla ilgilendiği, diğerlerinin ise Metinvest ve Danieli'nin yanında ortak girişime katılabileceği belirtiliyor. İlgilenen taraflar arasında Ukraynalı gruba destek sağlayabilecek finansal yatırımcıların da bulunduğu aktarılıyor.

Bununla birlikte Danieli projeyi sürdürme niyetini yeniden vurguladı. Şirket başkanı Alessandro Brussi, Metinvest'in mevcut zorluklarını anladıklarını ve projeye uygun bir ortak bulmak için Ukraynalı grup ve birkaç büyük bankayla birlikte çalıştıklarını belirtti.

İzin süreci ilerliyor

Yeni ortak arayışı sürerken, projenin korunan doğal alanlar üzerindeki etkilerini değerlendiren VIncA'nın onaylanmasıyla izin sürecinde de ilerleme kaydedildi. Villa, “Tam da projenin niteliği ve onay sürecinin ileri bir aşamaya ulaşmış olması nedeniyle finansal ve sanayi yatırımcıları projenin geliştirilmesine katılmaya büyük ilgi gösteriyor,” ifadelerini kullanırken, Toskana Bölgesi ile İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı'nın (MASE) izinlerinin de ay sonuna kadar alınmasının beklendiğini aktardı.