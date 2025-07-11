İtalya’nın Piombino çelik merkezini canlandırmak için anlaşma imzalandı

Roma’da düzenlenen Ukrayna İyileştirme Konferansı’nda Toskana’daki Piombino çelik üretim merkezinin canlandırılmasını desteklemek için resmi olarak anlaşma imzalandı. Kamu-özel sektör ortaklığı tarafından yürütülen girişim, bölgenin yeniden sanayileşmesi ve ekonomisinin canlandırılması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Anlaşma, Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest Group ve İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Group’un ortak girişimi olan Metinvest Adria ile İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Toskana Bölgesi, Piombino Belediyesi ve diğer yerel kurumlar tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Piombino’da toplam 2,5 milyar € yatırımla yeni nesil çelik tesisi inşa edilecek. Yatırım tutarının 1,5 milyar €’su Danieli tarafından tedarik edilecek son teknolojilere tahsis edilecek. Ayrıca Ekonomi ve Maliye Bakanlığının onayıyla yürürlüğe girecek olan İtalya ihracat kredi kurumu SACE garantisiyle desteklenen İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ile geliştirme anlaşmasını da içeriyor.

Metinvest Adria’ya göre proje, doğrudan ve dolaylı yaklaşık 1.000 kişilik istihdam yaratacak. Anlaşma, ticaret örgütleriyle imzalanan sendika anlaşmasını da kapsıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere yeni program, Metinvest Adria’nın kurulması ve ardından JSW Italy tarafından mevcut ray üretim tesisinin modernizasyonu için imzalanan anlaşmayla başlayan sürecin devamı olarak nitelendiriliyor. Anlaşma, Piombino’yu yeşil çelik üretimi için Avrupa’da stratejik bir merkeze dönüştürmeye yönelik hedefi yineliyor.

Metinvest Group CEO’su Yuriy Ryzhenkov, “Bu sadece endüstriyel proje değil, aynı zamanda İtalya ve Ukrayna arasındaki yeniden yapılandırma ve uluslararası iş birliğinin somut bir örneği,” dedi.

Böylelikle Piombino tesisi, son teknolojilere sahip, enerji verimli ve sürdürülebilir teknolojilerden yararlanarak düşük emisyonlu çelik üretimi için Avrupa’da referans noktası haline gelecek iki ülke arasındaki stratejik bağları da güçlendirecek.