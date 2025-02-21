Metinvest ve Danieli, Piombino yeşil çelik tesisinde ortak oluyor

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest ve İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, İtalya’nın Piombino kentindeki yeşil çelik tesisinin ortak inşaatı ve işletmesine yönelik proje şirket olacak Metinvest Adria SpA’da ortak olmak üzere hissedarlık anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, Piombino’daki yeni çelik tesisinin ortak yönetimi, karar alma süreci ve finansmanına ilişkin süreçleri kapsıyor.

Anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında tam olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Metinvest’in CEO’su Yuriy Ryzhenkov, “Küresel piyasadaki istikrarsızlık ve Ukrayna’daki savaş göz önüne alındığında söz konusu anlaşma sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra hem Ukrayna hem de İtalyan metalurjisinin geleceğine yönelik önemli bir adım,” dedi.

Hissedarlık anlaşmasına ek olarak Metinvest Adria ile Danieli arasında Piombino tesisinin temel mühendislik sürecini geliştirmek üzere bir sözleşme imzalandı. Sözleşme, elektrik ark ocakları için mühendislik ve Danieli QSP-DUE modülü üzerinde döküm ve haddeleme hizmetlerini kapsıyor. Ayrıca soğuk çelik işleme ve servis merkezinin yanı sıra yardımcı tesis ve ekipmanların kurulması planlanıyor.

Yeni tesis yıllık 2,7 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak.