 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Metinvest...

Metinvest ve Danieli, Piombino yeşil çelik tesisinde ortak oluyor

Cuma, 21 Şubat 2025 10:45:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest ve İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, İtalya’nın Piombino kentindeki yeşil çelik tesisinin ortak inşaatı ve işletmesine yönelik proje şirket olacak Metinvest Adria SpA’da ortak olmak üzere hissedarlık anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, Piombino’daki yeni çelik tesisinin ortak yönetimi, karar alma süreci ve finansmanına ilişkin süreçleri kapsıyor.

Anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında tam olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Metinvest’in CEO’su Yuriy Ryzhenkov, “Küresel piyasadaki istikrarsızlık ve Ukrayna’daki savaş göz önüne alındığında söz konusu anlaşma sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra hem Ukrayna hem de İtalyan metalurjisinin geleceğine yönelik önemli bir adım,” dedi.

Hissedarlık anlaşmasına ek olarak Metinvest Adria ile Danieli arasında Piombino tesisinin temel mühendislik sürecini geliştirmek üzere bir sözleşme imzalandı. Sözleşme, elektrik ark ocakları için mühendislik ve Danieli QSP-DUE modülü üzerinde döküm ve haddeleme hizmetlerini kapsıyor. Ayrıca soğuk çelik işleme ve servis merkezinin yanı sıra yardımcı tesis ve ekipmanların kurulması planlanıyor.

Yeni tesis yıllık 2,7 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Metinvest 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest ve Danieli İtalya’daki Piombino tesisindeki üretimi artırmak için anlaşma imzaladı

18 Oca | Çelik Haberler

Metinvest İtalya’da yeni bir haddehane kurabilir

24 Haz | Çelik Haberler

Önemli çelik üreticileri, Lucchini satışıyla ilgileniyor

20 Oca | Çelik Haberler

Elena Dimitrova: “Çin’de daha yavaş olmak üzere, talep ve tüketimde dünyada artış bekleniyor”

20 Nis | Röportaj

Elena Dimitrova: Uzun ürün tüketimi önümüzdeki üç yıl içerisinde dünya çapında artacak

13 Nis | Çelik Haberler

Metinvest ve Danieli İtalya’daki Piombino tesisindeki üretimi artırmak için anlaşma imzaladı

18 Oca | Çelik Haberler

Metinvest İtalya’da yeni bir haddehane kurabilir

24 Haz | Çelik Haberler

Önemli çelik üreticileri, Lucchini satışıyla ilgileniyor

20 Oca | Çelik Haberler

Elena Dimitrova: “Çin’de daha yavaş olmak üzere, talep ve tüketimde dünyada artış bekleniyor”

20 Nis | Röportaj

Elena Dimitrova: Uzun ürün tüketimi önümüzdeki üç yıl içerisinde dünya çapında artacak

13 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis