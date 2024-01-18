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Metinvest ve Danieli İtalya’daki Piombino tesisindeki üretimi artırmak için anlaşma imzaladı

Perşembe, 18 Ocak 2024 12:30:01 (GMT+3)   |   Brescia
       

17 Ocak tarihinde basında çıkan haberlere göre İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest Group İtalya hükümetinin desteğiyle nihayet resmi bir mutabakat anlaşması imzaladı. SteelOrbis’in Kasım ayında bildirdiği üzere şirketler Piombino çelik tesisini yeniden devreye almayı hedefliyor. Ukraynalı bir çelik üreticisiyle yapılan anlaşmaya göre İtalya hükümeti Piombino'daki üretimi artırmak için Hint JSW Group ile benzer görüşmeler yürütüyor.

2,6 metrekarelik bir alanı kaplayacak ve yıllık yaklaşık 3 milyon mt sıcak rulo sac kapasitesine sahip olacak tesise toplamda 2 milyar € yatırım yapılacak. Yeni tesis yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacak. Metinvest CEO’su Yuriy Ryzhenkov tesis için “Avrupa'nın en yeşil çelik tesislerinden biri olacak” şeklinde yorum yaptı. Metinvest Ukrayna'daki çelik üretiminde kaydedilen ciddi kaybı göz önüne alarak yurt dışındaki üretim faaliyetleri de dahil olmak üzere faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor. Rusya'nın işgali 2022 yılında şirketin Mariupol'deki çelik üretim tesisleri (Azovstal, Ilyich SW) ve Avdeevka kok tesisini kaybetmesine neden oldu.

Bu anlaşma aynı zamanda SteelOrbis’in daha önce bildirdiği Taranto, Terni, Piombino ve Kuzey İtalya'daki büyük tesisler olmak üzere dört tesisi kapsayan yeni ulusal çelik sektörü planının da bir parçası.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Metinvest 

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