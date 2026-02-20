Metinvest Adria’nın Piombino projesi Avrupa’nın mega yatırımları arasında gösterildi

Metinvest Adria tarafından yayımlanan açıklamaya göre Piombino çelik projesi fDi Intelligence’ın (Financial Times) “Investment Impact Awards 2026” sıralamasında Avrupa’daki en yüksek etkiye sahip beş doğrudan yabancı yatırım arasında yer aldı.

Şirket, Danieli ile birlikte geliştirilen projenin 500 milyon € üzerindeki yatırımlara ayrılan mega proje kategorisinde beşinci sırada yer aldığını bildirdi. Metinvest Adria ayrıca ödülü dağıtıldığı yatırımlara 106 kuruluşun katıldığını ve başvurunun Toskana bölgesinin yatırım ajansı Invest in Tuscany tarafından “bağımsız” olarak yapıldığını belirtti. Açıklamada projenin 20 Kasım’da İtalyan hükümeti tarafından ulusal stratejik proje olarak ilan edildiği de hatırlatıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Metinvest Adria CEO’su Luca Villa, “Bu gelişme Metinvest Adria projesini somut bir gerçeğe dönüştürme konusundaki kararlılığımızı güçlendiriyor,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere proje son aylarda kurumsal süreçler açısından ilerleme kaydetti, ancak henüz fiili inşaat aşamasına geçilmedi. Sahadaki çalışmaların başlaması için finansmanın onaylanması ve izin süreçlerinin tamamlanması gibi kritik adımların atılması gerekiyor.