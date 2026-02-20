 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Metinvest...

Metinvest Adria’nın Piombino projesi Avrupa’nın mega yatırımları arasında gösterildi

Cuma, 20 Şubat 2026 17:15:26 (GMT+3)   |   Brescia

Metinvest Adria tarafından yayımlanan açıklamaya göre Piombino çelik projesi fDi Intelligence’ın (Financial Times) “Investment Impact Awards 2026” sıralamasında Avrupa’daki en yüksek etkiye sahip beş doğrudan yabancı yatırım arasında yer aldı.

Şirket, Danieli ile birlikte geliştirilen projenin 500 milyon € üzerindeki yatırımlara ayrılan mega proje kategorisinde beşinci sırada yer aldığını bildirdi. Metinvest Adria ayrıca ödülü dağıtıldığı yatırımlara 106 kuruluşun katıldığını ve başvurunun Toskana bölgesinin yatırım ajansı Invest in Tuscany tarafından “bağımsız” olarak yapıldığını belirtti. Açıklamada projenin 20 Kasım’da İtalyan hükümeti tarafından ulusal stratejik proje olarak ilan edildiği de hatırlatıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Metinvest Adria CEO’su Luca Villa, “Bu gelişme Metinvest Adria projesini somut bir gerçeğe dönüştürme konusundaki kararlılığımızı güçlendiriyor,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere proje son aylarda kurumsal süreçler açısından ilerleme kaydetti, ancak henüz fiili inşaat aşamasına geçilmedi. Sahadaki çalışmaların başlaması için finansmanın onaylanması ve izin süreçlerinin tamamlanması gibi kritik adımların atılması gerekiyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Metinvest 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest Adria projesinde ilerleme sağlandı, inşaat için finansman ve izin süreçlerinin tamamlanması bekleniyor

23 Oca | Çelik Haberler

Metinvest ve Danieli, Metinvest Adria ortak girişimini kurdu

22 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın Piombino çelik merkezini canlandırmak için anlaşma imzalandı

11 Tem | Çelik Haberler

Metinvest ve Danieli, Piombino yeşil çelik tesisinde ortak oluyor

21 Şub | Çelik Haberler

Metinvest ve Danieli İtalya’daki Piombino tesisindeki üretimi artırmak için anlaşma imzaladı

18 Oca | Çelik Haberler

Metinvest İtalya’da yeni bir haddehane kurabilir

24 Haz | Çelik Haberler

Önemli çelik üreticileri, Lucchini satışıyla ilgileniyor

20 Oca | Çelik Haberler

Elena Dimitrova: “Çin’de daha yavaş olmak üzere, talep ve tüketimde dünyada artış bekleniyor”

20 Nis | Röportaj

Elena Dimitrova: Uzun ürün tüketimi önümüzdeki üç yıl içerisinde dünya çapında artacak

13 Nis | Çelik Haberler

Brezilyalı pik demir tedarikçileri yeni fiyat artışı hedefliyor ancak alıcılar direnç gösteriyor

20 Şub | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis