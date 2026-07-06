 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Metinvest,...

Metinvest, Piombino’daki çelik tesisi projesini güçlendirmek için yeni yatırımcı bulmayı planlıyor

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 14:15:04 (GMT+3)   |   Brescia

Metinvest Ukrayna’da devam eden savaşın yarattığı belirsizlik koşullarında mali yapısını güçlendirmek ve bankalar nezdindeki finansman değerini artırmak amacıyla Piombino’da inşa edilmesi planlanan yeni yeşil çelik tesisi projesine yeni bir ortak dahil etmeyi değerlendiriyor. Bununla birlikte Metinvest olası üçüncü bir yatırımcının projeye dahil olmasının projenin endüstriyel kapsamını ya da genel finansman planını değiştirmeyeceğini açıkladı.

Konuya yakın kaynaklara göre Ukraynalı çelik üreticisi, yaklaşık 3,2 milyar € değerindeki projenin sermayesini yeni bir yatırımcıya açmayı değerlendiriyor. Bu adımın şirketin mali yükünü azaltması ve kredi kuruluşlarının projeye katılımını kolaylaştırması hedefleniyor. Ukrayna’da devam eden savaşın bazı potansiyel finansörlerin daha temkinli yaklaşmasına neden olduğu, bu nedenle ek bir sanayi ya da finans ortağının projeye dahil edilmesinin uygun görüldüğü belirtiliyor.

Metinvest ise İtalyan hükümeti başta olmak üzere projede yer alan tüm paydaşların desteğine güvenmeye devam ettiğini yineledi. Şirket ayrıca projenin borç yapısının halihazırda belirlendiğini ve finansman paketini tamamlamak üzere bankalarla görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. Metinvest, yeni yatırımcı arayışının herhangi bir finansman açığını kapatmaya yönelik olmadığını, bunun yerine projenin risk profilini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Metinvest ve Danieli ortak girişimi Metinvest Adria tarafından geliştirilen proje, Piombino’daki eski Lucchini sahasında yeni bir düşük emisyonlu çelik tesisi kurulmasını içeriyor. Elektrik ark ocağı teknolojisine dayalı olacak tesisin yıllık sıcak rulo sac üretim kapasitesinin 2,7 milyon mt’un üzerinde olması planlanıyor. Toplam yatırımın yaklaşık 3,2 milyar € seviyesinde olacağı tahmin edilirken, proje Avrupa’da yürütülen en büyük çelik yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Mayıs ayında proje önemli kurumsal destekler aldı. Invitalia, elektrik ark ocakları ve ilgili üretim altyapısının inşası için 285 milyon € tutarında teşviki onaylarken, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, sanayi planının uygulanması açısından stratejik öneme sahip olduğu değerlendirilen Piombino Limanı’nın kuzey rıhtımının tamamlanması için ek 92 milyon € kaynak ayırdı. Proje ayrıca üstün ulusal stratejik öneme sahip ilan edilerek uygulanmasını hızlandırmak üzere özel bir yönetici atanmasının önü açıldı.

Kurumsal destek ve izin süreçlerinde ilerleme sağlanmasına rağmen mali yapının tamamlanması projenin operasyonel aşamaya geçebilmesi için kalan son önemli adımlardan biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle yeni bir yatırımcının projeye olası katılımının, projenin finansal güvenilirliğini daha da güçlendirmesi ve inşaatın başlatılması için gerekli finansmanın tamamlanmasını kolaylaştırması bekleniyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Metinvest 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest Adria’nın Piombino projesi Avrupa’nın mega yatırımları arasında gösterildi

20 Şub | Çelik Haberler

Metinvest Adria projesinde ilerleme sağlandı, inşaat için finansman ve izin süreçlerinin tamamlanması bekleniyor

23 Oca | Çelik Haberler

Metinvest ve Danieli, Metinvest Adria ortak girişimini kurdu

22 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın Piombino çelik merkezini canlandırmak için anlaşma imzalandı

11 Tem | Çelik Haberler

Metinvest ve Danieli, Piombino yeşil çelik tesisinde ortak oluyor

21 Şub | Çelik Haberler

Metinvest ve Danieli İtalya’daki Piombino tesisindeki üretimi artırmak için anlaşma imzaladı

18 Oca | Çelik Haberler

Metinvest İtalya’da yeni bir haddehane kurabilir

24 Haz | Çelik Haberler

Önemli çelik üreticileri, Lucchini satışıyla ilgileniyor

20 Oca | Çelik Haberler

Elena Dimitrova: “Çin’de daha yavaş olmak üzere, talep ve tüketimde dünyada artış bekleniyor”

20 Nis | Röportaj

Elena Dimitrova: Uzun ürün tüketimi önümüzdeki üç yıl içerisinde dünya çapında artacak

13 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis