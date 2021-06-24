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Metinvest İtalya’da yeni bir haddehane kurabilir

Perşembe, 24 Haziran 2021 13:40:36 (GMT+3)   |   Brescia
       

Ukrayna merkezli madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in CEO’su Yuriy Ryzhenkov, İtalyan Danieli ile birlikte ülkede yeni bir haddehane kurma olasılığının değerlendirildiğini açıkladı.

Ryzhenkov, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, söz konusu projenin, Ukrayna’da üretilen slablardan sıcak sac üretilecek yeni bir üretim tesisinin inşasını içerdiğini ifade etti. SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, tesis, Trieste’de kurulacak.

Ryzhenkov konuya ilişkin, “Metinvest Group, İtalya’da haddehane inşa etme olasılığını değerlendiriyor,” yorumunu yaptı. CEO, şirketin, İtalya’da Metinvest Trametal ve Ferriera Valsider adlı, Ukrayna çıkışlı slablardan levha ile rulo üretimi yapan ve toplam yıllık üretim kapasitesi 1,2 milyon mt olan iki tesisinin bulunduğunu söyledi.

Ryzhenkov sözlerine, “Metinvest, projeye ilişkin nihai kararını bildirmedi,” şeklinde devam etti ve projenin ön fizibilite aşamasında olduğunu kaydetti.


Etiketler: çelik üretimi  İtalya  Avrupa Birliği  yassı ürünler  Metinvest  |  benzer haberler »


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