Metinvest Adria projesinde ilerleme sağlandı, inşaat için finansman ve izin süreçlerinin tamamlanması bekleniyor

Yerel basında çıkan haberlere göre 2025 ile 2026 yılının başı arasındaki dönemde İtalya, Piombino’daki eski Lucchini sahasında kurulması planlanan yeni Metinvest Adria yeşil çelik tesisi projesi, kurumsal ve idari süreçler açısından önemli ilerleme kaydetti. Ancak proje henüz fiili inşaat aşamasına geçmiş değil.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Temmuz 2025’te Roma’daki Ukrayna İyileştirme Konferansı çerçevesinde Piombino çelik merkezinin yeniden geliştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalandı. Metinvest Adria ile ilgili kamu paydaşları (İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı - MIMIT, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı), Toskana Bölgesel Yönetimi ve Piombino Belediyesi tarafından imzalanan bu anlaşma, yeni nesil bir çelik üretim tesisinin inşasını içeriyor. Toplam yatırım tutarının, Danieli’nin teknoloji ekipman tedariki için öngörülen 1,5 milyar € dahil yaklaşık 2,5 milyar € olduğu ve hem doğrudan hem dolaylı olmak üzere toplam yaklaşık 1.100 kalıcı istihdam yaratmasının beklendiği belirtildi.

Aynı süreç kapsamında MIMIT ile bir “Kalkınma Anlaşması” da tanımlandı ve İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığının onayına bağlı olmak üzere SACE sigorta garantisi sağlandı. Anlaşmanın imzalanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Adolfo Urso, “Anlaşma ile üretim sahasını yeniden canlandıracak ve yeşil teknolojilerle donatılmış ileri bir merkez haline getirecek stratejik bir projeyi başlatıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kasım 2025’te İtalya Bakanlar Kurulu, projeyi ulusal düzeyde öncelikli stratejik yatırım olarak ilan etmiş ve süreçleri hızlandırmak amacıyla özel yetkili bir proje koordinatörü atanacağını belirtmişti. MIMIT’e göre proje, yıllık 2,7 milyon mt’un üzerinde kapasiteye sahip bir elektrik ark ocağı inşasını kapsıyor. Toplam yatırım tutarı 3,2 milyar € olarak revize edilirken, kamu teşviklerinin azami 323 milyon $’a kadar çıkabileceği belirtildi.

Son değerlendirmelere göre tüm bu gelişmelere rağmen proje henüz “inşaat aşamasında” kabul edilemiyor. Tamamlanması gereken başlıca adımlar arasında finansman yapısının netleştirilmesi (banka konsorsiyumunun ve teminatların belirlenmesi), çevresel/imar/teknik izin süreçlerinin tamamlanması ve sahada ön hazırlık faaliyetleri (olası yıkım, rehabilitasyon ve saha hazırlıkları) yer alıyor.

Kurumsal kaynaklar ve yerel basında yer alan bilgilere göre izin süreçlerindeki ilerlemeye ve finansman yapısının kesinleşmesine bağlı olarak inşaat çalışmalarının 2026 yılında başlaması ve tesisin 2029 yılında tam kapasiteyle devreye alınması öngörülüyor.