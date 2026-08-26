Metinvest Adria Piombino elektrik ark ocağı projesi için üçüncü ortağı arıyor, inşaat 2027'ye sarkabilir

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest ile İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli'nin ortak girişimi Metinvest Adria, İtalya'nın Piombino kentinde sıcak rulo sac üretecek yeni elektrik ark ocaklı çelik tesisi projesine üçüncü bir yatırımcı dahil etmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre inşaat çalışmalarının 2027 yılının ilkbaharına ertelenmesi mümkünken, bu durum ilk takvime kıyasla yaklaşık 8-10 aylık bir gecikme anlamına geliyor. Olası ertelemenin hem izin sürecinin karmaşıklığı hem de projenin finansman yapısının tamamlanması gerekliliğiyle bağlantılı olduğu bildiriliyor. Kamu tarafından sağlanacak 285 milyon € tutarındaki finansman dahil olmak üzere toplam yatırımın yaklaşık 3,2 milyar € olması öngörülüyor.

Özellikle projeyi finanse edecek banka grubunun, hissedarlık yapısının üçüncü bir finansal veya endüstriyel ortağın katılımıyla güçlendirilmesini talep ettiği bildirildi.

Metinvest Adria CEO'su Luca Villa, şirketin altyapı yatırım fonlarından, çelik değer zinciriyle bağlantılı endüstriyel şirketlerden ve yerel ile uluslararası çelik üreticilerinden halihazırda çeşitli ilgi beyanları aldığını belirtti. Şirket, süreci Ekim ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Öte yandan çevresel izin süreci ilerlemeye devam ediyor. Metinvest Adria, çevresel etki değerlendirmesi ön inceleme süreci kapsamında 20 Temmuz'da yapılan açıklama ve ek bilgi talebinin ardından Toskana bölgesel makamlarının istediği ek belgeleri 11 Ağustos ve 20 Ağustos tarihlerinde sunduğunu açıkladı.

Şirkete göre süreç, ulusal ve bölgesel mevzuatta belirlenen takvime uygun şekilde ilerliyor. Ek belgelerin sunulmasının ardından yetkili makamın kararını vermek için 45 günü bulunuyor. Kanunda öngörülen herhangi bir istisnai uzatma olmaması halinde bu aşamanın tamamlanması için mevcut son tarih 4 Ekim 2026 olarak belirlendi.

Ayrıca Metinvest Adria, ek belgelerin sunulmasının yeni bir 30 günlük kamuoyu görüşü süreci başlatmayacağını, bu aşamanın daha önce tamamlandığını açıkladı.

Projenin bir sonraki önemli aşaması ise 20 Ekim'de gerçekleşecek. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı (Mimit), Piombino projesindeki ilerlemeyi değerlendirmek üzere yeni bir toplantı düzenleyecek.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Metinvest Adria projesi, JSW Steel Italy'nin dahil olduğu endüstriyel yeniden yapılandırma süreciyle birlikte Piombino çelik üretim merkezinin yeniden canlandırılmasına yönelik geniş kapsamlı planın temel unsurlarından birini oluşturuyor.