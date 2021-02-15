Metinvest, DMK’yı satın almayı hedefliyor

Pazartesi, 15 Şubat 2021 17:20:29 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın Tekelleşme Komitesi, Metinvest BV tarafından DMK’nın satın alınması amaçlı verilen dosyayı incelemeye başladı. DMK, ülkenin temel çelik üreticilerinden biri.

DMK resmi olarak IUD Holding’e bağlı. Ayrıca şirket şu sıralar bir iflas sürecinde. Metinvest daha önce DMK’nın hisselerini yönettiğini inkar etse de ve şirketle ilgisi olmadığını belirtse de, DMK’nın hammadde tedariki ve nihai mamul satışları Metinvest aracılığıyla yürütülüyor.

Metinvest resmi olarak Azovstal, Illich SW ve Zaporizhstal şirketlerini yönetiyor ve bu şirketler Ukrayna’nın pik demir ve çelik üretiminin %60’ında fazlasını gerçekleştiriyor. DMK’nın satın alınması onaylanırsa, Metinvest’in ülkenin çelik üretiminin %70’inden fazlasını elinde bulunduracağı tahmin ediliyor.