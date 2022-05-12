Metinvest ABD’ye ihracatını artırmayı ve Avrupa’daki konumunu güçlendirmeyi düşünüyor

Perşembe, 12 Mayıs 2022 14:17:12 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, hedef satış ve lojistik rotalarındaki faaliyetlerini yeniden yapılandırma ve genişletme fırsatlarını değerlendiriyor.

232. Madde vergileri kapsamında uygulanan %25 ithalat vergisinin kaldırılmasının ardından şirket, çelik satışları açısından ABD piyasasını iyi bir fırsat olarak görüyor. Yapılan açıklamada Latin Amerika ve Asya yerine ABD’ye ihracatın artırılabileceği belirtiliyor. Şirket şimdilik ABD’ye kare kütük ve boru için teklifler vermeyi ve piyasadan alacağı geri dönüşe bağlı olarak inşaat demiri ve filmaşin satmayı planlıyor.

ABD’li yetkililer 9 Mayıs tarihinde Ukrayna’dan ithal çeliğe uygulanan 232. Madde vergilerinin bir yıllığına askıya alınacağını duyurmuştu. İngiltere de daha önceden Ukrayna çıkışlı ürünlere uygulanan tüm vergileri ve kotaları kaldırmıştı. Avrupa Komisyonu da benzer konuyu gündeme getirirken, Kanada hükümeti Ukrayna’ya uygulanan tüm ticari kısıtlamaların bir yıllığına kaldırılmasına önayak olmuştu.

İthalat yapan ülkelerin devreye alacağı ticaret politikalarının Ukrayna’nın özellikle çelik ihracatını desteklemesi bekleniyor. Ukrayna’nın limanlara olan erişiminin neredeyse kesildiği ve lojistik rotalarının başta Polonya olmak üzere Avrupa’ya kaydırıldığı göz önünde bulundurulduğunda, yakın pazarların önemi ortaya çıkıyor. Ayrıca şirket alıcılarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Metinvest yakın zaman önce Polonyalı bir alıcısının talebi üzerine 9 mt ağırlığında sac üretmişti.