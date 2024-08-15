Metallus’un satışları ikinci çeyrekte düştü

ABD merkezli çelik üreticisi Metallus, yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 356,6 milyon $’a kıyasla 294,7 milyon $ seviyesinde kaydedilirken net kârı aynı döneme kıyasla 28,9 milyon $’dan 4,6 milyon $’a geriledi. Hisse başına kâr ise 2023’ün ilk çeyreğinde kaydedilen 0,62 $’a kıyasla 0,10$ oldu.

Metallus’un sevkiyatları önceki çeyreğe kıyasla 5.100 mt düşüşle 150.100 mt seviyesinde kaydedilirken otomotiv sevkiyatlarındaki artış, sanayi ve enerji sektörlerine yönelik sevkiyatlardaki düşüşü bir miktar dengeledi. Sevkiyatlar yıllık %15 düşüş gösterirken bu düşüşün nedeni sanayi, otomotiv ve enerji sevkiyatlarındaki yıllık bazlı düşüş oldu. Havacılık ve savunma sevkiyatları ise 2023’e kıyasla artış gösterdi.

Metallus CEO’su Mike Williams, “İkinci çeyrekte otomotiv sevkiyatları yatay seyrederken havacılık ve savunma piyasası güçlü bir performans göstermeye devam etti. Ancak küresel koşullardan, artan ithalattan, müşteri ve tedarik zincirindeki stoklardan ve hurda fiyatlarındaki belirsizlikten dolayı sanayi ve enerji piyasaları zayıflıyor. Buna rağmen üretimi talebe göre dengeleyip sermayemizi ve harcamalarımızı dikkatle yönetiyor, varlıklarımız ve çalışanlarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Piyasa dinamikleri değiştiğinde günlenen talebi kendi faydamıza kullanabilecek konumdayız,” ifadelerini kullandı.

Metallus üçüncü çeyrekte sevkiyatlarının ikinci çeyreğe kıyasla daha düşüş olmasını bekliyor. Şirketin üçüncü çeyrekteki fiyatları ise nispeten yatay seyrederek. Teslim sürelerinin çubuklar için Eylül başı, borular için Ekim başı olması bekleniyor. Bununla birlikte şirketin yılın ikinci yarısı için planladığı yıllık bakım çalışmalarının yaklaşık 13 milyon $ tutması bekleniyor.