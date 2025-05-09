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Metallus’un net satışları ilk çeyrekte azaldı, sevkiyatlarda çeyreklik bazda %17 artış görüldü

Cuma, 09 Mayıs 2025 10:39:46 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Metallus, yılın ilk çeyreğine ait mali sonuçlarını paylaştı.

Şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 321,6 milyon $’a kıyasla 280,5 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, net kârı aynı döneme kıyasla 24 milyon $’dan 1,3 milyon $’a geriledi. Hisse başına kâr ise 2024ün ilk çeyreğinde kaydedilen 0,52$’a kıyasla 0,03$ oldu.

Metallus’un sevkiyatları önceki çeyreğe kıyasla 22.700 mt ya da %17 artışla 152.900 mt seviyesinde kaydedilirken, sanayi, otomotiv ve enerji sevkiyatlarındaki artışı havacılık ve savunma sevkiyatlarındaki düşüş kısmen dengeledi.

Metallus CEO’su Mike Williams, “Çeliğe yönelik vergileri destekliyor ve Metallus’un ABD üretimli çelik talebini karşılaması için yardımcı olacağını düşünüyoruz. Yerel çelik üretimi arttıkça müşteri sayımız da artıyor. Bu nedenle geçtiğimiz yıla kıyasla neredeyse %50 daha fazla sipariş aldık. Bununla birlikte mevcut piyasa koşullarının yarattığı zorlukların farkındayız. Bu belirsizliğe rağmen değer yaratmaya devam edeceğimizden şüphemiz yok,” ifadelerini kullandı.

Metallus, ikinci çeyrekte havacılık ve savunma sevkiyatları sayesinde toplam sevkiyatlarının ilk çeyreğe kıyasla artmasını bekliyor. Hem çubuk hem de borular için teslim süreleri Temmuz’a kadar uzuyor. Bununla birlikte ortalama kapasite kullanım oranlarının da sevkiyatlardaki artışa bağlı olarak yükseleceği ve maliyetleri karşılama oranının iyileşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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