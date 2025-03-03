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Metallus’un dördüncü çeyrekte net satışları ve 2024’ün tamamında net kârı düşüş kaydetti

Pazartesi, 03 Mart 2025 10:43:59 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Metallus yılın 2024 yılının son çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte şirket 240,5 milyon $’lık net satışlardan 21,4 milyon $ ya da hisse başına 0,50$ zarar kaydetti. 2023’ün aynı çeyreğinde 328,1 milyon $ değerinde net satış yapan şirketin net kârı 1,3 milyon $, hisse başına net kârı ise 0,03$ olmuştu.

Metallus 2024’ün tamamında 1,1 milyar $ net satış değeri bildirdi. Şirketin 2023 yılında kaydettiği 69,4 milyon $’lık net kâr ve 1,47$ hisse başına kâr 2024’te 1,3 milyon $ ve 0,03$ seviyelerine geriledi.

Şirketin dördüncü çeyrekteki sevkiyatları havacılık ve savunma, enerji ve otomotiv sektörlerine yapılan sevkiyatların artması sayesinde çeyreklik bazda %9 artışla 130.200 mt’a yükseldi. Ancak yıllık bazlı sonuçlarda tüm son kullanıcılara sevkiyatlar düştüğü için %17’lik küçülme görüldü.

2024 yılının tamamında ise yıllık %19 düşüşle 555.550 mt çelik sevkiyatı yapıldı ve sevkiyatların düşmediği tek sektör havacılık ve savunma oldu.

Metallus Başkanı ve CEO’su Mike Williams, “2024’te iş güvenliğini, kaliteyi ve verimliliği artıran varlıklarımıza yatırım yapmaya devam ettik. Bununla birlikte çalışanlarımız için kapsamlı eğitim ve gelişim fırsatları sunduk. 2024’te son kullanıcı sektörlerin çoğunda talebin zayıflaması sevkiyatlarımızın ve üretimimizin azalmasına neden olarak mali bakımdan zayıf bir performans göstermemize yol açtı. Zorlu piyasa koşullarına rağmen müşterilerimiz ve tedarikçilerimize hizmet vermeye devam etmek için kontrol altına alabileceğimiz göstergelere yoğunlaştık,” ifadelerini kullandı.

Metallus siparişler artacağı için 2025’in ilk çeyreğinde sevkiyatlarının hızlanmasını bekliyor. Hem çubuk hem de borular için teslim süreleri şu anda Mayıs’a kadar uzuyor ve hurda fiyatlarının artmasıyla birlikte gelirin de yükselmesi bekleniyor. Bununla birlikte şirket kapasite kullanım oranının yaklaşık %70’te olmasını bekliyor. Ayrıca şirket, dördüncü çeyrekte planlanan yıllık bakım çalışmalarının tamamlanması ve daha yüksek seviyelerde yer alması beklenen üretim tonajı ile maliyetlerin artacağını düşünüyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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