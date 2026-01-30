 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Steel...

Steel Dynamics 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıl sonu mali sonuçlarında net kâr düşüşü bildirdi

Cuma, 30 Ocak 2026 10:32:08 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Steel Dynamics, 2025 yılının dördüncü çeyreği ve yıl geneline ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2025’in dördüncü çeyreğinde 4,4 milyar $ net satış ve 266 milyon $ net kâr elde ettiğini bildirdi. 2025’in üçüncü çeyreğinde net kâr 404 milyon $ seviyesindeyken, 2024’ün dördüncü çeyreğinde 207 milyon $ olarak kaydedilmişti.

2025’in dördüncü çeyreğinde Steel Dynamics’in çelik sektöründen elde ettiği faaliyet kârı 322 milyon $ oldu. Faaliyet kârının daha düşük ortalama satış fiyatları ile mevsimsel talep ve şirketin sıcak rulo sac tesislerindeki planlı bakım duruşlarına bağlı daha düşük hacimler nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %35 gerilediği ifade edildi. Aynı dönemde çelik geri dönüşüm faaliyetlerinden elde edilen faaliyet kârı, daha düşük satış fiyatları ve azalan sevkiyatlar sonucunda 19 milyon $ ile bir önceki çeyreğe göre 13 milyon $ düşüş gösterdi. Şirketin çelik imalat faaliyetleri ise 2025’in dördüncü çeyreğinde 91 milyon $ faaliyet kârı yarattı. Bu seviye 2025’in üçüncü çeyreğinde kaydedilen 107 milyon $ seviyesinin altında kaldı. Talep ağırlıklı olarak ticari binalar, veri merkezleri, imalat, depolama ve sağlık sektörlerinden geldi.

2025 yılı genelinde net kâr 1,2 milyar $ ve net satışlar 18,2 milyar $ olarak gerçekleşti. Buna karşılık 2024’te net kâr 1,5 milyar $ ve net satışlar 17,5 milyar $ seviyesindeydi. Yıllık net satışlar 2024’e kıyasla %3,6 artışla 18,2 milyar $’a yükselirken, faaliyet kârı şirketin çelik ve çelik imalat faaliyetlerindeki fiyatların gevşemesi nedeniyle %24 düşüşle 1,5 milyar $’a geriledi. 2025 yılında çelik faaliyetlerinden elde edilen yıllık faaliyet kârı 2024’e kıyasla 155 milyon $ azalırken, çelik imalat faaliyetlerindeki düşüş 260 milyon $ oldu. Aynı dönemde yıllık çelik sevkiyatları 13,7 milyon mt ile rekor seviyeye ulaştı.

Steel Dynamics Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, piyasa koşullarındaki iyileşmenin, yani artan ticari istikrar ve daha elverişli bir faiz ortamının çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik güçlü yerel talebi desteklemesini beklediklerini ifade etti. Millett, çelik fiyatlarının toparlandığını ve talebin yatay seyretmesiyle birlikte müşteri güveninin şirketin tüm faaliyet alanlarında güçlü kaldığını belirtti. Ayrıca müşterilerle yürütülen pazarlıkların düşük karbonlu ve yurt içinde üretilen çelik ve alüminyum ürünlerinin giderek artan önemini ortaya koyduğunu ve bunun şirket için uzun vadeli sürdürülebilir bir rekabet avantajı yarattığını vurguladı. Millett, haksız ticaret uygulamalarının azalması, izlenen politikaların netlik kazanması ve ABD’de imalat sanayinin genişlemeye devam etmesiyle birlikte daha elverişli bir piyasa ortamının oluşacağına inandıklarını belirtti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

Benzer Haber ve Analizler

Steel Dynamics 2025'in üçüncü çeyreğinde net kârını artırdı

23 Eki | Çelik Haberler

Steel Dynamics üçüncü çeyrekte daha yüksek kâr bekliyor

17 Eyl | Çelik Haberler

Steel Dynamics ilk çeyrekte gelirinin artmasını bekliyor

20 Mar | Çelik Haberler

Steel Dynamics’in net kârı 2024’te düştü, şirket 2025’te talebin güçlenmesini bekliyor

28 Oca | Çelik Haberler

Steel Dynamics dördüncü çeyrekte net gelirinin düşmesini bekliyor

23 Ara | Çelik Haberler

Üçüncü çeyrekte net kârı düşen Steel Dynamics, Inc. fiyatların toparlanmasını bekliyor

18 Eki | Çelik Haberler

Steel Dynamics’in net kârı 2023 yılında düştü

25 Oca | Çelik Haberler

Steel Dynamics’in net kârı üçüncü çeyrekte düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Steel Dynamics net kârının ilk çeyrekte azalmasını bekliyor 

16 Mar | Çelik Haberler

Steel Dynamics net kârının üçüncü çeyrekte azalmasını bekliyor

16 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis