Metalloinvest Ural Steel’i Zagorsky Pipe Plant’e satacak

Cuma, 04 Şubat 2022 11:11:57 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest bağlı kuruluşu JSC Ural Steel’i Rusya merkezli Zagorsky Pipe Plant’e (ZTZ) satmak için bir anlaşma imzaladı.

Satışın bu yıl Şubat ayında tamamlanması bekleniyor.

Metalloinvest Ural Steel’e demir cevheri tedarik etmeye devam edecek.

Metalloinvest’in CEO’su Nazim Efendiev, “Metalloinvest doğrudan indirgenmiş demir ve buna dayalı ürünlerin üretimini güçlendirmek için Rusya’nın merkezindeki varlıklarını geliştirmeye odaklandı. Satış, kârlılığımızı artırmamızı ve ticari dengemizi optimize etmemizi sağlayan niteliksel değişim stratejimizle uyumlu. Koklaşabilir taş kömürü, sinter ve pik demir üretimi ve kullanımı şirketin üretim süreçlerinden tamamen çıkarılacak, bu da doğrudan sera gazı salımını %48 oranında azaltacak,” şeklinde yorum yaptı.

Ural Steel’in alımı ZTZ’nin Rusya ile dış pazarlara demir ve çelik ürünleri tedarik etme kapasitesini büyük ölçüde genişletmesini sağlayacak.

2021 yılında Ural Steel 2,4 milyon mt pik demir ve 1,5 milyon mt çelik üretti.