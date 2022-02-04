﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Metalloinvest Ural Steel’i Zagorsky Pipe Plant’e satacak

Cuma, 04 Şubat 2022 11:11:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest bağlı kuruluşu JSC Ural Steel’i Rusya merkezli Zagorsky Pipe Plant’e (ZTZ) satmak için bir anlaşma imzaladı.

Satışın bu yıl Şubat ayında tamamlanması bekleniyor.

Metalloinvest Ural Steel’e demir cevheri tedarik etmeye devam edecek.

Metalloinvest’in CEO’su Nazim Efendiev, “Metalloinvest doğrudan indirgenmiş demir ve buna dayalı ürünlerin üretimini güçlendirmek için Rusya’nın merkezindeki varlıklarını geliştirmeye odaklandı. Satış, kârlılığımızı artırmamızı ve ticari dengemizi optimize etmemizi sağlayan niteliksel değişim stratejimizle uyumlu. Koklaşabilir taş kömürü, sinter ve pik demir üretimi ve kullanımı şirketin üretim süreçlerinden tamamen çıkarılacak, bu da doğrudan sera gazı salımını %48 oranında azaltacak,” şeklinde yorum yaptı.

Ural Steel’in alımı ZTZ’nin Rusya ile dış pazarlara demir ve çelik ürünleri tedarik etme kapasitesini büyük ölçüde genişletmesini sağlayacak.

2021 yılında Ural Steel 2,4 milyon mt pik demir ve 1,5 milyon mt çelik üretti.


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  Rusya  pik demir  devralım  BDT  Metalloinvest  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Şub

Metinvest’in pik demir üretimi Ilyich Steel tesisinde artan üretimle 2021’de %14,5 arttı
01 Şub

Evraz’ın çelik üretimi ve satışları 2021’de ihracat vergileri nedeniyle düştü
27 Oca

Danieli, AO Steel Works Balakovo’ya uzun mamuller için tesis tedarik edecek
27 Oca

Metalloinvest’in demir cevheri üretimi 2021’de hafifçe arttı
19 Oca

NLMK yeni tür kaplamalı çelik geliştirdi