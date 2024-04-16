Meranti Green Steel İngiltere standartlarıyla tam uyumlu olacak

Salı, 16 Nisan 2024 12:13:06 (GMT+3) | İstanbul

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel (MGS), Asya-Pasifik bölgesindeki yeni yeşil çelik faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluğa yönelik uluslararası standartlarla uyumlu olması için İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında MGS, karbon ayak izinin küresel olarak kabul edilmiş standartlara uygun bir şekilde ölçülmesi, takip edilmesi ve raporlanması için BSI’ın uzmanlığından yararlanacak. Bununla birlikte BSI, Singapurlu şirketin sürdürülebilirlik faaliyetlerini desteklemek için kapsamlı eğitim ve kapasite geliştirme programları sağlayacak. Ayrıca MGS, BSI standartlarıyla tam uyumlu olmanın yanında sürdürülebilirlik faaliyetlerini güçlendirecek ve yeşil çelik üretiminde lider olma yolunda bir adım daha atmasını sağlayacak ilgili sertifikaları almayı hedeflediğini de aktardı.

MGS CEO’su Dr. Sebastian Langendorf, “Demir-çelik sektörü, karbon salımının düşürülmesi ve daha sürdürülebilir bir üretime geçişin henüz başında. Geçiş esnasında objektif standartların oluşturulup takip edilmesi ve sonuç odaklı sistemlerin olması önem arz edecek. Yeşil çelik faaliyetlerimizin uluslararası kabul görmüş çevre ve emisyon normlarıyla uyumlu hale gelmesi konusunda kararlıyız. BSI ile yapacağımız çalışmalar ve bize sağlayacakları destek sayesinde üretim süreçlerimizi ve dijital sistemlerimizi en başından bu normlara uygun olarak geliştirebileceğiz,” açıklamasını yaptı.