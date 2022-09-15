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MENA bölgesi yeşil hidrojen yatırımlarıyla küresel karbonsuz çelik üretimine öncülük edebilir

Perşembe, 15 Eylül 2022 15:23:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün bir raporuna göre, küresel çelik sektörü doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimine geçiş yapmaya ve karbon emiyonunu azaltmak için yeşil hidrojen kullanmaya yönelirken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi, karbonsuz çelik üretmeye başlamak için iyi bir konumda. MENA bölgesi, yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerjiye hızlıca yatırım yaparak küresel karbonsuz çelik üretimine öncülük edebilir.

Bölgenin çelik sektörüne yüksek fırınla üretimden ziyade daha düşük karbon emisyonu ortaya çıkaran doğrudan indirgenmiş demir-elektrik ark ocağı (DRI-EAF) teknolojisi hakim. Yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik ark ocakları kullanılırsa, DRI-EAF üretiminden ortaya çıkan emisyon sıfıra düşebilir.

Rapora göre MENA bölgesi yenilenebilir elektrikten yeşil hidrojen üretmek için olağanüstü güneş enerjisi kaynaklarına sahip. MENA bölgesinin mevcut DRI-EAF kapasitesiyle, temel üretim teknolojisinin değiştirilmesi için ekstra bir yatırıma gerek kalmayacak, böylece tüm yeni yatırımlar yeşil hidrojen üretiminin genişletilmesine odaklanabilecek. MENA bölgesi karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirirse, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması devreye alındığında bölgenin çelik ihracatı avantajlı olacak.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, MENA bölgesinin yenilenebilir kaynaklara ve yeşil hidrojene geçişi açısından öncü ülkeler. Suudi Arabistan’ın Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park’ta yeşil hidrojen üretimine yönelik yatırımı ve Emirates Steel ile TAQA’nın ortak yatırımı MENA bölgesindeki onlarca yeşil proje arasında yer alıyor.


Etiketler: Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

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