BAE’li şirketler Umm Al Quwain’de çelik üretim merkezi kurdu

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli CIM Steel Industry LLC, Rhino Steel Industries LLC ve Metal Care Center Factory LLC, Umm Al Quwain’de entegre bir çelik üretim ve işleme projesi başlatarak BAE sanayisi açısından önemli bir gelişmeye imza attı.

Üç şirketin, Umm Al Quwain Sanayi Şehri İdaresi bünyesinde oluşturulan kapsamlı sanayi iş birliği kapsamında faaliyet gösterdiği ve projenin ülkenin ileri üretim ile sürdürülebilir sanayi gelişimi hedeflerini desteklediği belirtildi.

Tüm tesislerde üretim başladı

Açıklamaya göre yaklaşık 1,4 milyon fit karelik alana yayılan ve birbirine entegre şekilde faaliyet gösteren üç tesisin tamamında üretim başladı.

Entegre kompleks:

çelik eritme,

soğuk haddeleme,

çelik işleme,

ileri kaplama faaliyetlerini bir araya getiriyor.

Şirketler, projenin toplam yıllık çelik üretim ve işleme kapasitesinin 1 milyon mt seviyesine yaklaştığını ve yatırım tutarının 440 milyon AED’i (119,8 milyon $) aştığını açıkladı.

Şirketler vasıflı çelik operasyonlarına odaklanıyor

İş birliği kapsamında CIM Steel Industry LLC, yüksek verimli çelik işlemeye odaklanan bir soğuk haddeleme kompleksi geliştirirken, Rhino Steel Industries LLC bölgenin ilk tam otomatik sürekli alüminyum-çinko rulo kaplama hattı olduğunu belirttiği tesisi devreye alıyor. Metal Care Center Factory LLC ise uzun mamuller için gelişmiş bir çelik eritme tesisi ve haddehane işletiyor.

Her ne kadar şirketler bağımsız şekilde faaliyet gösterse de tesislerin operasyonel verimlilik ve kaynak optimizasyonunu artırmak amacıyla stratejik olarak entegre edildiği ifade edildi.

Proje BAE sanayi stratejisiyle uyumlu

Girişimin, Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı öncülüğündeki “Make it in the Emirates” programıyla uyumlu olduğu belirtildi. Söz konusu programın yerel sanayi üretimini ve ekonomik çeşitliliği güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Şirketler ayrıca enerji verimli operasyonlar, geri dönüşüm girişimleri ve sıfır atık üretim prensipleri aracılığıyla yeşil çelik üretimine odaklandıklarını vurguladı.

Açıklamaya göre projenin Umm Al Quwain’de istihdam artışı, lojistik faaliyetleri ve sanayi büyümesini desteklemesi, aynı zamanda BAE’nin bölgesel üretim merkezi konumunu güçlendirmesi bekleniyor.