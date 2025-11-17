 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Al...

Al Yamamah Steel, iştirakinin kütük üretim tesisi için 80 milyon $’lık sermaye artırımına katılıyor

Pazartesi, 17 Kasım 2025 12:42:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli çelik üreticisi Al Yamamah Steel Industries Co., inşaat demiri üreticisi iştiraki Al Yamamah Company for Reinforcing Steel Bars’ın sermaye artırımına yönelik resmi talebi üzerine söz konusu artışa katılacağını açıkladı. İştirak, daha önce duyurulan kütük üretim tesisi projesine devam edebilmek amacıyla mevcut sermayesini 300 milyon SAR (80 milyon $) artırarak ikiye katlamayı planlıyor.

İştirakin Suudi Arabistan Borsası’na ilettiği bildiriye göre sermaye artırımı rüçhan hakkı yoluyla 25 milyon adet hissenin ihraç edilmesi yoluyla gerçekleştirilecek ve hisse fiyatı 12 SAR olarak belirlenecek.

Talebin değerlendirilmesinin ardından Al Yamamah Steel Industries yönetim kurulu, 6,3 milyon adet hisseye katılımı onayladı. Toplam 75,6 milyon SAR (20,16 milyon $) tutarındaki yatırım tamamen öz kaynaklarla finanse edilecek.

Sermaye artırımı sonrasında Al Yamamah Steel Industries’in iştirakteki payı, genişleyen hisse tabanının etkisiyle mevcut %72,5 seviyesinden %51’e düşecek. Sermaye artırımı ve yeni ortaklık yapısının kabul görmesi için resmi makamların onayı gerekiyor.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel ticari profil fiyatları zayıf talebe rağmen biraz artış kaydetti

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Satıcıların artış için fırsat bulamaması nedeniyle fiyatlar yatay

14 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez ülkelerinde kütük talebi yatay seyrederken, Asya çıkışlı birkaç bağlantı yapıldı

13 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye'de ithal kütük bağlantıları Asya’dan uzun teslim süreleri ve alıcıların endişeleri nedeniyle durdu

13 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asyalı kütük ithalatçıları indirim bekliyor, yaptırım uygulanan düşük fiyatlı malzemeler ilgi görüyor

13 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %50,8 yükseldi

12 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in çelik, pik demir ve kütük üretimi üçüncü çeyrekte arttı, nihai mamul üretimi düştü

12 Kas | Çelik Haberler

Asya çıkışlı kütük fiyatları değişmese de başlıca piyasalarda pazarlıklar hız kazandı

12 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint kütük ihracatçıları fiyatlarını yükseltmeye çalışıyor

12 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

İDÇ’nin net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde azalırken, satış geliri arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis