Al Yamamah Steel, iştirakinin kütük üretim tesisi için 80 milyon $’lık sermaye artırımına katılıyor

Suudi Arabistan merkezli çelik üreticisi Al Yamamah Steel Industries Co., inşaat demiri üreticisi iştiraki Al Yamamah Company for Reinforcing Steel Bars’ın sermaye artırımına yönelik resmi talebi üzerine söz konusu artışa katılacağını açıkladı. İştirak, daha önce duyurulan kütük üretim tesisi projesine devam edebilmek amacıyla mevcut sermayesini 300 milyon SAR (80 milyon $) artırarak ikiye katlamayı planlıyor.

İştirakin Suudi Arabistan Borsası’na ilettiği bildiriye göre sermaye artırımı rüçhan hakkı yoluyla 25 milyon adet hissenin ihraç edilmesi yoluyla gerçekleştirilecek ve hisse fiyatı 12 SAR olarak belirlenecek.

Talebin değerlendirilmesinin ardından Al Yamamah Steel Industries yönetim kurulu, 6,3 milyon adet hisseye katılımı onayladı. Toplam 75,6 milyon SAR (20,16 milyon $) tutarındaki yatırım tamamen öz kaynaklarla finanse edilecek.

Sermaye artırımı sonrasında Al Yamamah Steel Industries’in iştirakteki payı, genişleyen hisse tabanının etkisiyle mevcut %72,5 seviyesinden %51’e düşecek. Sermaye artırımı ve yeni ortaklık yapısının kabul görmesi için resmi makamların onayı gerekiyor.