Atlas Steel Umman'da 291 milyon $ değerinde çelik tesisi kurmayı planlıyor

Basında çıkan haberlere göre Umman merkezli çelik üreticisi Atlas Steel, Sohar Sanayi Şehri'nde entegre çelik üretimi ve inşaat demiri tesisine 112 milyon OMR'nin (291 milyon $) üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Planlanan tesisin yıllık çelik üretim kapasitesi 720.000 mt, inşaat demiri haddeleme kapasitesi ise 700.000 mt olacak.

Söz konusu yatırım, Umman Özel Ekonomik Bölgeler ve Serbest Bölgeler Kamu İdaresi (OPAZ) gözetiminde imzalanan ve toplam değeri 304 milyon OMR'yi (790 milyon $) aşan 28 yatırım anlaşması kapsamında duyuruldu. Atlas Steel'in projesi, anlaşmalar arasındaki en büyük münferit yatırım olma özelliğini taşıyor.

Yeni çelik kompleksinde elektrik ark ocağı ve inşaat demiri haddehanesi yer alacak

Planlanan çelik kompleksi, Kamu Sanayi Bölgeleri Kurumu (Madayn) tarafından işletilen Sohar Sanayi Şehri'nde yaklaşık 440.000 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Tesiste, yıllık 720.000 mt çelik üretim kapasitesine sahip 120 mt kapasiteli elektrik ark ocağı ile donatılmış bir çelikhane ve yılda yaklaşık 700.000 mt inşaat demiri üretebilecek bir sıcak haddehane yer alacak.

Entegre tesis, ergitme aşamasından nihai inşaat demirine kadar çelik ürünleri üretecek ve öncelikli olarak Umman'ın inşaat, altyapı ve sanayi sektörlerini hedefleyecek. Üretimin bir kısmı Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'daki diğer ihracat pazarlarına da tedarik edilebilecek.

Proje, Atlas Investment aracılığıyla özel yatırımcılar tarafından destekleniyor. Ancak inşaatın başlangıç tarihi, devreye alma takvimi ve ekipman tedarikçileri henüz açıklanmadı.

Umman çelik sektörüne yönelik ilave yatırımlar açıkladı

Atlas Steel'in projesinin yanı sıra yatırım anlaşmaları arasında Al Nawras Industries tarafından Salalah Serbest Bölgesi'nde kurulacak bir çelik yapı imalat tesisi de yer alıyor. Söz konusu proje, 19,25 milyon OMR (50,1 milyon $) tutarında yatırım içeriyor ve 22.000 metrekarenin üzerinde bir alanı kapsayacak.

OPAZ'a göre 28 anlaşma, ülkenin sanayi şehirleri, özel ekonomik bölgeleri ve serbest bölgelerinde sanayi üretimi, lojistik, geri dönüşüm, gıda üretimi ve ticari faaliyetleri kapsıyor. Toplam yatırımın yaklaşık 147,6 milyon OMR (383,9 milyon $) Madayn tarafından işletilen sanayi şehirlerine ayrılırken Sohar Serbest Bölgesi'nin payı 58,5 milyon OMR (152,1 milyon $), Duqm Özel Ekonomik Bölgesi'nin payı ise 55,08 milyon OMR (143,3 milyon $) oldu.

Kurum, yatırımların Umman'ın üretim kapasitesini artırmayı, yerel tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve Umman Vizyon 2040 kapsamında ekonomik çeşitlendirmeyi desteklemeyi amaçladığını belirtti.