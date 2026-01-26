 |  Giriş 
KEZAD Group yeni sanayi modeli ile metal üreticilerinin pazara daha hızlı erişmesini hedefliyor

Pazartesi, 26 Ocak 2026 15:10:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Abu Dabi Khalifa Ekonomi Bölgeleri’nin işletmecisi KEZAD Group, Abu Dabi’de dünyanın ilk “büyüdükçe öde” modeline dayalı metal sanayi ekosistemi olarak tanımlanan Metal Park’ın faaliyete başladığını duyurdu.

Toplam 430 milyon AED (117,09 milyon $) yatırımla 450.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Metal Park’ın, şirketlerin büyük ölçekli yatırım yapmasına gerek kalmadan üretim kapasitelerini piyasa talebine paralel şekilde kademeli olarak büyütebilmelerine olanak tanıdığı vurgulandı.

Tam entegre yapı faaliyette

Metal Park’ın tam kapasiteyle faaliyete geçtiği belirtildi. Tesis bünyesinde üretim merkezi, depolama merkezi ve iş merkezinin yer aldığı ve halihazırda 27 üye şirketin üretim ve işleme faaliyetlerini desteklediği aktarıldı.

Geleneksel sanayi bölgelerinden farklı olarak Metal Park’ın, entegre bir sanayi sistemi olarak tasarlandığına dikkat çekildi. Ortak hizmetler, yüksek kapasiteli güvenli depolama alanları ve koordineli ticari-operasyonel destek mekanizmaları sayesinde sermaye verimliliğinin artırılmasının, piyasaya çıkış süresinin kısaltılmasının ve operasyonel öngörülebilirliğin güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Entegre lojistik ve dijital altyapı

Metal Park’taki lojistik faaliyetlerin, AD Ports Group tarafından işletilen altyapılarla entegre şekilde yürütüldüğü dile getirildi. Bu sayede üretimden depolamaya ve sevkiyata kadar olan süreçte kesintisiz bir akış sağlanırken, değer zinciri boyunca verimlilik ve tedarik güvenilirliğinin artırılmasının hedeflendiği paylaşıldı.

KEZAD Group, süreçlerin, manuel elleçleme ihtiyacını azaltacak, bekleme sürelerini minimize edecek, enerji kullanımını optimize edecek ve ekosistem genelinde aynı ekipman ile altyapının tekrar tekrar kurulmasını önleyecek şekilde tasarlandığına dikkat çekti.

Aynı zamanda şirket, bu modelin esnekliği artırarak ve sanayi altyapısını değişen piyasa koşullarına daha uyumlu hale getirerek metal sektörünün uzun vadeli rekabet gücünü desteklemesini bekliyor.


