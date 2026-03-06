Meranti Green Steel Umman’daki yeşil demir projesi için stratejik yatırımcı buldu

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel, Umman’daki yeşil demir projesinin geliştirilme aşamasını hızlandırmak amacıyla uzun vadeli stratejik bir yatırımcıyla anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın, şirketin bu yılın ortasında gerçekleştirmeyi hedeflediği nihai yatırım kararı sürecinin ilerlemesine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.

Yatırım projenin finansman yapısını güçlendiriyor

Şirket, mevcut aşamada kurumsal yatırım desteğinin sağlanmasının projenin finansman yapısını güçlendirdiğini ve küresel ölçekte rekabetçi düşük emisyonlu sanayi merkezi olarak konumlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca projenin geliştirilmesi ve gelecekteki operasyonlar için ek stratejik ortaklar ve uzun vadeli finansman kaynaklarının çekilmesine de yardımcı olmasının beklendiğini vurguladı.

Meranti Green Steel CFO’su Louis Kay, uzun vadeli yatırımcılar sayesinde projenin bir sonraki aşamasının kolaylaşacağını belirtti. Yeni ortaklığın, ek sermaye ve stratejik iş birliklerinin sağlanması açısından projenin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekti.

Mühendislik ve altyapı çalışmaları sürüyor

Şirket önümüzdeki aylarda piyasa koşullarına bağlı olarak nihai yatırım kararı öncesi mühendislik ve ticari fizibilite çalışmalarını tamamlamayı planladığını paylaştı.

Meranti Green Steel ayrıca teknoloji sağlayıcılarıyla görüşmelerini sürdürürken, proje sahası planlaması ve altyapı geliştirme çalışmalarını da ilerlettiğini kaydetti. Yeşil demir projesi, sürdürülebilir sanayi gelişimini desteklemeyi ve Umman’ın daha geniş kapsamlı enerji dönüşümü stratejisine katkı sağlamayı hedefliyor.