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Suriye Hama çelik tesisini yeniden faaliyete almak için Ithraa ile 30 yıllık anlaşma imzaladı

Salı, 01 Eylül 2026 12:06:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Hama çelik tesisi olarak da bilinen Hama merkezli General Company for Iron and Steel Products'ın yenilenmesi, modernize edilmesi ve işletilmesi için Suudi Arabistan merkezli Ithraa ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın 63. Şam Uluslararası Fuarı kapsamında imzalandığını ve 30 yıl süreyle geçerli olacağını bildirdi.

Tesisin kapasitesi en az 750.000 mt'a ulaşacak

Anlaşma kapsamında tesise yeni ve modern üretim hatlarının kurulacağı ve üretim kapasitesinin dört yıl içerisinde kademeli olarak artırılacağı dile getirildi. Ayrıca tesisin üretim kapasitesinin dört yıl içerisinde yıllık en az 750.000 mt seviyesine ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu yatırımla endüstriyel üretim kapasitesinin yeniden kazanılmasının, ülkeye yatırım çekilmesinin ve Suriye sanayi sektörünün gelişimini ve rekabet gücünü destekleyecek ortaklıklar yoluyla üretimin modernize edilmesinin hedeflendiğine dikkat çekti.

Etiketler: Suriye Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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