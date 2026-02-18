 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Projects yeni çelik tesisiyle BAE’deki varlığını genişletecek

Çarşamba, 18 Şubat 2026 11:19:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Hamriyah Serbest Bölgesi tarafından yapılan açıklamaya göre çelik sektörü için özelleştirilmiş ve sürdürülebilir çözümler üreten ArcelorMittal Projects, bölgede üçüncü üretim tesisini kurmayı ve tesisi 2026 yılında faaliyete almayı planlıyor.

1,4 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak yeni tesisin, şirketin çelik boru üretimi ve özel kaplama çözümlerindeki kapasitesini artırmak üzere tasarlandığı ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ArcelorMittal Projects’in serbest bölgedeki toplam arazisinin yaklaşık 5 milyon metrekareye ulaşacağı vurgulandı.

Yatırım enerji ve altyapı talebine odaklanıyor

Söz konusu kapasite artışının, özellikle enerji ve altyapı sektörlerinden gelen bölgesel ve küresel talebi karşılamaya yardımcı olmasının ve operasyonel verimliliği artırmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

Serbest bölge yetkililerine göre yatırım, endüstriyel değer zincirlerini güçlendirecek ve bölgenin ağır sanayi ve çelik faaliyetleri açısından küresel bir merkez olma rolünü pekiştirecek.

Lojistik avantajlar ihracat odaklı üretimi destekleyecek

Hamriyah Serbest Bölgesi’nin, entegre altyapı, gelişmiş lojistik hizmetleri ve ticari limana doğrudan erişim imkânı sunduğu aktarıldı. Tüm bu avantajların, yeni tesisin ithalat ve ihracat operasyonlarını kolaylaştırarak küresel tedarik zincirlerini desteklemesinin beklendiği kaydedildi.


Etiketler: BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de konut satışları 2026’nın Ocak ayında sertçe düştü

19 Şub | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Ocak ayında %3,3 düştü

19 Şub | Çelik Haberler

ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

19 Şub | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yüksek seviyelerde kaldı, ticaret zayıf

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Rio Tinto’nun 2025 yılı mali sonuçları demir cevheri segmenti sayesinde güçlü

19 Şub | Çelik Haberler

Pakistan’da ithal hurda fiyatları alıcıların yüksek tekliflere direnmesiyle geriledi

19 Şub | Hurda ve Hammadde

Padana Tubi & Profilati Acciaio’nun çoğunluk hissesi Attestor’a satılıyor

19 Şub | Çelik Haberler

Alman çelik üreticilerinden Avrupa’nın yerli içerik stratejisine güçlü destek

19 Şub | Çelik Haberler

Güçlü politika desteği olmadan Avrupa yeşil çelikte liderliği kaybedebilir

19 Şub | Çelik Haberler

Fortescue, Pilbara’da 12 milyon mt kapasiteli Wyloo North demir cevheri madeni projesini açıkladı

19 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis