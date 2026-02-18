ArcelorMittal Projects yeni çelik tesisiyle BAE’deki varlığını genişletecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Hamriyah Serbest Bölgesi tarafından yapılan açıklamaya göre çelik sektörü için özelleştirilmiş ve sürdürülebilir çözümler üreten ArcelorMittal Projects, bölgede üçüncü üretim tesisini kurmayı ve tesisi 2026 yılında faaliyete almayı planlıyor.

1,4 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak yeni tesisin, şirketin çelik boru üretimi ve özel kaplama çözümlerindeki kapasitesini artırmak üzere tasarlandığı ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ArcelorMittal Projects’in serbest bölgedeki toplam arazisinin yaklaşık 5 milyon metrekareye ulaşacağı vurgulandı.

Yatırım enerji ve altyapı talebine odaklanıyor

Söz konusu kapasite artışının, özellikle enerji ve altyapı sektörlerinden gelen bölgesel ve küresel talebi karşılamaya yardımcı olmasının ve operasyonel verimliliği artırmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

Serbest bölge yetkililerine göre yatırım, endüstriyel değer zincirlerini güçlendirecek ve bölgenin ağır sanayi ve çelik faaliyetleri açısından küresel bir merkez olma rolünü pekiştirecek.

Lojistik avantajlar ihracat odaklı üretimi destekleyecek

Hamriyah Serbest Bölgesi’nin, entegre altyapı, gelişmiş lojistik hizmetleri ve ticari limana doğrudan erişim imkânı sunduğu aktarıldı. Tüm bu avantajların, yeni tesisin ithalat ve ihracat operasyonlarını kolaylaştırarak küresel tedarik zincirlerini desteklemesinin beklendiği kaydedildi.