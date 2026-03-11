BAE ve Japonya, ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek için anlaşma imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Japonya farklı sektörlerde ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) imzaladı. Resmi açıklamalara göre söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı ticaret önlemlerinin azaltılması, pazara erişimin kolaylaştırılması ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da derinleştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma ticaret, yatırım ve sanayi iş birliği dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsayacak olup BAE ile Japonya arasındaki büyüyen ekonomik ortaklığı yansıtıyor.

Piyasa oyuncuları birçok sektörü kapsayan anlaşmanın çelik ticareti üzerindeki doğrudan etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtti. BAE’nin yaptığı sıcak rulo sac dahil olmak üzere bazı yassı mamul ithalatı vergiye tabi olmadığından bu segmentte vergilerle ilgili önemli bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor.

Bununla birlikte kaynaklar söz konusu anlaşmanın BAE ile Japonya arasında ekonomik iş birliğini güçlendirebileceğini ve sanayi ile imalat sektörlerine yatırımları teşvik edebileceğini, böylece uzun vadede dolaylı olarak çelik talebinin desteklenebileceğini belirtti.