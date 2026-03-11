 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BAE...

BAE ve Japonya, ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek için anlaşma imzaladı

Çarşamba, 11 Mart 2026 16:22:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Japonya farklı sektörlerde ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) imzaladı. Resmi açıklamalara göre söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı ticaret önlemlerinin azaltılması, pazara erişimin kolaylaştırılması ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da derinleştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma ticaret, yatırım ve sanayi iş birliği dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsayacak olup BAE ile Japonya arasındaki büyüyen ekonomik ortaklığı yansıtıyor.

Piyasa oyuncuları birçok sektörü kapsayan anlaşmanın çelik ticareti üzerindeki doğrudan etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtti. BAE’nin yaptığı sıcak rulo sac dahil olmak üzere bazı yassı mamul ithalatı vergiye tabi olmadığından bu segmentte vergilerle ilgili önemli bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor.

Bununla birlikte kaynaklar söz konusu anlaşmanın BAE ile Japonya arasında ekonomik iş birliğini güçlendirebileceğini ve sanayi ile imalat sektörlerine yatırımları teşvik edebileceğini, böylece uzun vadede dolaylı olarak çelik talebinin desteklenebileceğini belirtti.


Etiketler: BAE Japonya Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Nippon Steel stratejik işbirliği doğrultusunda AGIS’e yatırım yapacak

17 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’de iç ve dış piyasalara verilen uzun mamul teklifleri talep desteği olmamasına rağmen yükselmeye devam ediyor

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe dalgalandı, canlanan talep satışları artırdı

11 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Lojistik ve navlun belirsizliği nedeniyle Körfez sıcak rulo sac piyasası sessizliğe büründü

11 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

AB’nin birinci çeyrek çelik kotaları doluyor, Türkiye’nin sıcak rulo sac kotası tükenmek üzere

11 Mar | Çelik Haberler

Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 11. Hafta, 2026

11 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferromanganez fiyatları - 11. Hafta, 2026

11 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında silisli sac fiyatları - 11. Hafta, 2026

11 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ÇEMTAŞ: Yeşil enerji yatırımları Çemtaş’ın rekabet gücünü destekliyor

11 Mar | Röportaj

Bimeks Çelik: 2026 yılı için satışlarımızı %20 oranında artırmayı hedefliyoruz

11 Mar | Röportaj





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis