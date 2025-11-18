 |  Giriş 
Emsteel filmaşin hattı yatırımı ve bölgesel endüstriyel iş birliğini kapsayan üç stratejik anlaşma imzaladı

Salı, 18 Kasım 2025 17:01:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük yerel çelik üreticisi ve önde gelen piyasa oyuncularından Emsteel, üç önemli stratejik anlaşma imzaladığını duyurdu. Bunlar arasında yeni filmaşin hattının kurulumu için Primetals Technologies, düşük emisyonlu filmaşin üretimi için Bekaert ve Süveyş Kanalı Bölgesi’ne çelik ürünleri tedariki için Süveyş Kanalı Otoritesi ile imzalanan anlaşmalar yer alıyor.

Açıklamaya göre Primetals Technologies ile imzalanan 135 milyon AED (37 milyon $) değerindeki anlaşma kapsamında yeni bir filmaşin hattı kurulacak ve Emsteel’in Abu Dabi tesisindeki haddehaneleri modernize edilecek. Bu sayede üretici, ürün yelpazesini genişletebilecek, üretim verimliliğini artırabilecek ve pazar gereksinimlerine uygun daha yüksek kaliteli çelik ürünleri üretebilecek.

Düşük emisyonlu filmaşin kalitelerinin ortaklaşa üretilmesi için Bekaert ile yapılan iş birliği kapsamında ortak araştırma çalışmaları yürütülecek ve ürün inovasyonu hızlandırılacak. Böylelikle Emsteel, özellikle sürdürülebilir, yüksek performanslı ürün arayışında olan sektörlerin düşük emisyonlu çelik çözümlerine olan talebindeki artışı karşılayabilecek.

Öte yandan Süveyş Kanalı Bölgesi’ndeki büyük ölçekli altyapı çalışmalarını desteklemek için palplanş tedarik etmek üzere Süveyş Kanalı Otoritesi’nin bağlı kuruluşu olan Suez Canal Investment Company ile üçüncü bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya birlikte Emsteel’in, büyük ölçekli inşaat projeleri için gerekli malzemeleri tedarik ederek ve sınır ötesi ekonomik iş birliklerine katılımını artırarak bölgesel endüstriyel iş birliğine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım Bekaert EMSTEEL Primetals 

