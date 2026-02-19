 |  Giriş 
BILDCO Abu Dabi’deki inşaat demiri tesisini modernize etmek için CIEC ile anlaştı

Perşembe, 19 Şubat 2026 14:30:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dhabi National Building Materials Company’nin bağlı kuruluşu BILDCO Reinforcing Steel Services, Abu Dabi’deki inşaat demiri tesisinin modernizasyonu için Hong Kong merkezli CIEC Group ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre projeyle birlikte Musaffah sanayi bölgesinde bulunan tesis yenilenecek. Bu kapsamda operasyonel verimlilik ve ürün kalitesinin artırılması amacıyla yeni ekipmanlar ve otomatik üretim hatlarının kurulması planlandığı ifade edildi. Modernizasyon çalışmalarının ardından tesisin günlük inşaat demiri üretim kapasitesinin yaklaşık 700 mt seviyesine ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Söz konusu yatırımın, BAE’de altyapı ve inşaat faaliyetlerindeki temel girdilerden biri olan inşaat demirine yönelik talep doğrultusunda yerel yapı malzemesi tedarikçilerinin çelik işleme operasyonlarını modernize etme çabalarını yansıttığı belirtildi. Ayrıca yatırımın, şirketin zayıflayan mali sonuçları sonrasında geldiği görüldü. 2025 yılında BILDCO’nun satış geliri, 2024 yılında kaydedilen 52,4 milyon AED seviyesine kıyasla 46 milyon AED (12,5 milyon $) seviyesinde yer alırken, şirket bir önceki yıl kaydedilen 12 milyon AED net kâra kıyasla 24,5 milyon AED net zarar bildirdi.


