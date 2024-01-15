Meksika’nın nihai mamul ithalatı Kasım ayında %31 arttı

Pazartesi, 15 Ocak 2024 10:09:25 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın nihai mamul ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %31,9 artışla 1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında nihai mamul ihracatının 4 katı kadar ithalat yapıldı.

Bahsi geçen ayda en fazla ithalat yapılan ülke yıllık %7 artışla 319.000 mt ile ithalatın %31,6’sını oluşturan ABD oldu. Güney Kore %22,8 artışla 167.000 mt ile tüm ithalatın %16,6’sını meydana getirdi. Japonya’nın Meksika’ya yaptığı ihracat %49,4 artışla 124.000 mt olurken Çin’in ihracatı %54,5 artışla 102.000 mt seviyesinde kaydedildi. Bu iki ülke ithalatın sırasıyla %12,3’ünü ve %10,1’ini oluşturdu. Vietnam’dan yapılan ithalat ise %428,6 artış gösterirken ülkenin ithalattaki payı 5,5 baz puan artışla %7,3’e yükseldi.

İhracat segmentinde ise ABD’ye yıllık %16,8 düşüşle ihraç edilen 203.000 mt nihai mamul toplam ihracatın %79,6’sını oluşturdu. Ülke Kasım ayında %25,2 düşüşle toplam 255.000 mt nihai mamul ihraç etti.

Meksika geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ise %22,5 artışla 11,7 milyon mt nihai mamul ithal ederken %33,4 düşüşle 3,08 milyon mt nihai mamul ihraç etti.