Meksika’nın nihai mamul ithalatı Ekim ayında %34 arttı

Perşembe, 21 Aralık 2023 10:07:50 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın nihai mamul ithalatı Ekim ayında yıllık %34,7 artışla 1,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ekim ayında nihai mamul ihracatının 4,5 katı kadar ithalat yapıldı.

Ekim ayında en fazla ithalat yapılan ülke yıllık %16,8 artışla 320.000 mt ile ithalatın %28,9’unu oluşturan ABD oldu. Güney Kore %42,5 artışla 181.000 mt ile tüm ithalatın %16,4’ünü meydana getirdi. Japonya’nın Meksika’ya yaptığı ihracat %26,2 artışla 154.000 mt olurken Çin’in ihracatı %33,7 artışla 123.000 mt seviyesinde kaydedildi. Bu iki ülke ithalatın sırasıyla %13,9’unu ve %11,1’ini oluşturdu. Almanya ve Vietnam’dan yapılan ithalat ise %170’den fazla artış gösterdi.

İhracat segmentinde ise ABD’ye yıllık %22,9 veya 74.000 mt düşüşle ihraç edilen 192.000 mt nihai mamul toplam ihracatın %79’unu oluşturdu. Ülke Ekim ayında %33,1 düşüşle toplam 243.000 mt nihai mamul ihraç etti ve 2020 yılının Aralık ayından beri görülen en düşük seviyede yer aldı.

Meksika Ocak-Ekim döneminde ise %21,7 artışla 10,67 milyon mt nihai mamul ithal ederken %34 düşüşle 2,83 milyon mt nihai mamul ihraç etti.