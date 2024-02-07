Meksika’nın nihai mamul ithalatı Aralık ayında %7,2 arttı

Çarşamba, 07 Şubat 2024 09:40:09 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın nihai mamul ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %7,2 artışla 848.000 mt seviyesinde kaydedildi. Aralık ayında nihai mamul ihracatının 2,9 katı kadar ithalat yapıldı.

Aralık ayında %17,9 düşüşle 288.000 mt nihai mamul ihraç edildi.

Ülke 2023 yılının tamamında %21,3 artışla 10,35 milyon mt nihai mamul ithal ederken ihracatı %32,3 düşüşle 4,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında en fazla ithalat yapılan ülke yıllık %11,1 artışla 4,07 milyon mt ile ithalatın %32,5’ini oluşturan ABD oldu. Güney Kore %4,4 artışla 1,94 milyon mt ile tüm ithalatın %15,5’ini meydana getirdi. Çin’in Meksika’ya yaptığı ihracat %2,1 artışla 1,94 milyon mt olurken Japonya’nın ihracatı %40,5 artışla 1,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu iki ülke ithalatın sırasıyla %11,3’ünü ve %14,9’unu oluşturdu. Almanya’dan yapılan ithalat ise %40,5 artış gösterirken ülke 2023 yılında Meksika’nın yaptığı toplam nihai mamul ithalatının %4,5’ini karşıladı.

İhracat segmentinde ise ABD’ye yıllık %27,5 düşüşle ihraç edilen 2,61 milyon mt nihai mamul toplam ihracatın %77,5’ini oluşturdu. Meksika 2023 yılında %32,3 düşüşle 3,37 milyon mt nihai mamul ihraç etti.