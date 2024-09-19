Meksika’nın maden ve metal ticareti Temmuz’da %24 arttı

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın maden ve metal ticareti değeri Temmuz ayında yıllık %24 artışla 2,86 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalat değeri yıllık %20,5 artışla 1,56 milyar $, ihracat değeri ise %28,5 artışla 1,30 milyar $ oldu.

Temmuz ayında maden ve metal ticaretinde yıllık %9 düşüşle 252 milyon $ ticaret açığı kaydedildi.

Meksika yılın ilk yedi ayında sırasıyla yıllık %0,2 ve %0,1 artışla 8,23 milyar $ değerinde ihracat ve 9,83 milyar $ değerinde ithalat yaptı. Aynı dönemde ülke %0,1 düşüşle 1,60 milyar $ ticaret açığı kaydetti.