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Meksika’nın maden ve metal ticareti Ekim’de 3 milyar $’ı geçti

Cuma, 20 Aralık 2024 14:29:44 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın maden ve metal ticareti değeri Ekim ayında yıllık %20,9 artışla 3 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, ithalat değeri yıllık %19,7 artışla 1,64 milyar $, ihracat değeri ise %22,4 artışla 1,43 milyar $ oldu.

Ekim ayında maden ve metal ticaretinde yıllık %4,1 artışla 211 milyon $ ticaret açığı kaydedildi.

Meksika yılın ilk on ayında sırasıyla yıllık %2,2 ve %2 artışla 12,36 milyar $ değerinde hurda ihracatı ve 14,55 milyar $ değerinde hurda ithalatı yaptı. Aynı dönemde ülke %1,2 artışla 2,19 milyar $ ticaret açığı kaydetti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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