Meksika’nın maden ve metal ithalatı değeri Haziran ayında %12,2 düştü

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın maden ve metal ithalatı Haziran ayında yıllık %12,2 düşüşle 1,37 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalat değeri yıllık %1,1 düşüşle 1,20 milyar $ oldu.

Haziran ayında yıllık %7,3 düşüş toplamda 2,58 milyar $ değerinde gerçekleştirilen maden ve metal ticaretinde yıllık %51,4 düşüşle 166 milyon $ ticaret açığı kaydedildi.

Meksika yılın ilk yarısında sırasıyla yıllık %3,8 ve %2,9 düşüşle 6,92 milyar $ değerinde ihracat ve 8,28 milyar $ değerinde ithalat yaptı. Aynı dönemde ülke %1,7 artışla 1,35 milyar $ ticaret açığı kaydetti.