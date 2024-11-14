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Meksika’nın maden ve metal ihracatı Eylül ayında %23 arttı

Perşembe, 14 Kasım 2024 12:08:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın maden ve metal ihracatı Eylül yıllık %23,4 artışla 1,38 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalatı %15,1 artışla 1,41 milyar $ oldu.

Eylül ayında yıllık %76,5 düşüşle 24 milyon $ değerinde dış ticaret açığı kaydedildi.

Meksika yılın ilk dokuz ayında sırasıyla yıllık %3,1 ve %3,3 artışla 10,85 milyar $ değerinde ihracat ve 12,81 milyar $ değerinde ihracat yaptı. Ülkenin dış ticaret açığı ise %4 artışla 1,96 milyar $ oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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