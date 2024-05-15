Meksika’nın maden ve metal ihracatı değeri Mart ayında %22,5 düştü

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 09:31:05 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın maden ve metal ihracatı Mart ayında yıllık %22,5 düşüşle 1,02 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalat değeri yıllık %14,6 düşüşle 1,38 milyar $ oldu.

Mart ayında yıllık %18,1 düşüş toplamda 2,41 milyar $ değerinde gerçekleştirilen maden ve metal ticaretinde yıllık %21 artışla 360 milyon $ ticaret açığı kaydedildi.

Meksika yılın ilk üç ayında sırasıyla yıllık %12,6 ve %9,3 düşüşle 3,15 milyar $ değerinde ihracat ve 3,85 milyar $ değerinde ithalat yaptı. Aynı dönemde ülke %9,3 artışla 699 milyon $ ticaret açığı kaydetti.