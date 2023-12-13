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Meksika’nın maden ve metal ihracatı değeri Ekim ayında %7,2 arttı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 09:35:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın maden ve metal ihracatı Ekim ayında yıllık %7,2 artışla 1,14 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalat değeri yıllık %4,1 düşüşle 1,33 milyar $ oldu.

Ekim ayında yıllık %0,8 artışla toplamda 2,47 milyar $ değerinde gerçekleştirilen maden ve metal ticaretinde yıllık %40,4 düşüşle 197 milyon $ ticaret açığı kaydedildi.

Meksika yılın ilk on ayında sırasıyla yıllık %5,3 ve %5,9 düşüşle 11,66 milyar $ değerinde ihracat ve 13,74 milyar $ değerinde ithalat yaptı. Aynı dönemde ülke %9,1 düşüşle 2,08 milyar $ ticaret açığı kaydetti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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