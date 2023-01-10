Meksika’nın çelik ticaret akışı Kasım ayında %8 azaldı

Salı, 10 Ocak 2023 09:41:02 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ticaret akışı geçtiğimiz yılın Kasım yıllık %8 düşüşle 3,70 milyar $ seviyesine geriledi. Ancak 2022 yılının ilk 11 ayında çelik ticaret akışı yıllık %22,8 artışla 44,48 milyar $ seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Söz konusu ayda ihracat yıllık %17,3 düşüşle 1,14 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ihracat yıllık %28,7 artarak 14,38 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı ayda ithalat yıllık %3,1 düşüşle 2,56 milyar $’a indi. Yılın ilk 11 ayında ithalat yıllık %20,2 artışla 30,09 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

İthalatta olduğu gibi toplam ihracat rakamları da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere ulaşıldığını gösteriyor. Çelik ticaret akışı, Meksika’nın 929,6 milyar $ değerindeki küresel ticaretinin %4,8’ine katkı sağladı.