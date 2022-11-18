Meksika’nın çelik ticaret akışı Eylül ayında %15 azaldı

Cuma, 18 Kasım 2022 09:27:51 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ticaret akışı bu yılın Eylül ayında üst üste 22 ay kaydedilen artışın ardından yıllık %15 azaldı. İthalat %10,1, ihracat ise %29,3 düştü.

Söz konusu ayda ithalat yıllık %10,1 düşüşle 1,61 milyar $ olurken, ihracat yıllık %29,3 düşerek 442,3 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı ayda çelik ticaret akışı Ağustos ayında kaydedilen 2,44 milyar $ seviyesine kıyasla yıllık %15 düşüşle 2,06 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika çelik sektörü ithalatın ihracatı aşması nedeniyle en az 1996 yılının Ocak ayından bu yana ticaret açığı veriyor. Eylül ayında ticaret açığı geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 1,17 milyar $’a kıyasla değişiklik göstermedi.